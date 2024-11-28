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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 156,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 22 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 45 milyon dolar azalışla 156 milyar 639 milyon dolara geriledi.

Mahmut Çil  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Merkez Bankası rezervleri 156,6 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 22 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 355 milyon dolar düşüşle 90 milyar 735 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 15 Kasım'da 94 milyar 90 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 310 milyon dolar artışla 62 milyar 594 milyon dolardan 65 milyar 904 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 45 milyon dolar azalışla 156 milyar 684 milyon dolardan 156 milyar 639 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
04.10.202463.55392.762156.315
11.10.202463.74393.643157.386
18.10.202465.57493.791159.365
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
08.11.202465.18792.121157.308
15.11.202462.59494.090156.684
22.11.202465.90490.735156.639
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