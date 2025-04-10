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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 154,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 4 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 250 milyon dolar azalışla 154 milyar 261 milyon dolara geriledi.

Mahmut Çil  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Merkez Bankası rezervleri 154,3 milyar dolar oldu

Istanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 4 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 771 milyon dolar azalışla 77 milyar 838 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Mart'ta 80 milyar 609 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 520 milyon dolar artışla 75 milyar 902 milyon dolardan 76 milyar 422 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 4 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 250 milyon dolar azalışla 156 milyar 511 milyon dolardan 154 milyar 261 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih          Altın Rezervleri          Brüt Döviz Rezervleri          Toplam Rezervler
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
28.02.202570.65994.757165.417
07.03.202572.11397.802169.915
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
28.03.202575.90280.609156.511
04.04.202576.42277.838154.261
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