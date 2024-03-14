Dolar
32.12
Euro
35.14
Altın
2,167.12
ETH/USDT
3,932.00
BTC/USDT
72,664.00
BIST 100
8,897.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Afyonkarahisar’da DSİ Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 130,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 8 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 386 milyon dolar azalışla 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.

Serap Doğan  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Merkez Bankası rezervleri 130,5 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 8 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 726 milyon dolar azalışla 77 milyar 785 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 1 Mart'ta 80 milyar 511 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 340 milyon dolar artışla 50 milyar 408 milyon dolardan 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 386 milyon dolar düşüşle 130 milyar 919 milyon dolardan 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ayaydın, Akbelen'deki kamulaştırma kararının yürürlükten kaldırılmasını değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bingöl, Avrupa Birliği ölçeğinde coğrafi işaret alan ilk bala sahip olacak
Erbaş: Medya Batı dünyasında İslam ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin üretilmesinde en etkin faktörlerden biri
Çanakkale'de 18 Mart 1915'te yaşanan bombardıman fotoğraf karelerinde

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri 130,5 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 130,5 milyar dolar oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Emtia piyasası şubatta Fed kıskacına takıldı

Emtia piyasası şubatta Fed kıskacına takıldı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet