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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 122,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 17 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 39 milyon dolar azalarak 122 milyar 599 milyon dolara geriledi.

Muhammed Said Tanıl   | 23.02.2023
Merkez Bankası rezervleri 122,6 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 241 milyon dolar azalışla 73 milyar 389 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Şubat'ta 75 milyar 630 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 797 milyon dolar azalarak 50 milyar 7 milyon dolardan 49 milyar 210 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 39 milyon dolar azalışla 125 milyar 638 milyon dolardan 122 milyar 599 milyon dolara geriledi.


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