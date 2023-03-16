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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 120 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 346 milyon dolar azalarak 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.

Murat Aslan  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Merkez Bankası rezervleri 120 milyar dolar oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 346 milyon dolar azalarak 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 10 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 585 milyon dolar azalışla 69 milyar 696 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Mart'ta 70 milyar 281 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 238 milyon dolar artarak 50 milyar 78 milyon dolardan 50 milyar 316 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 346 milyon dolar azalışla 120 milyar 359 milyon dolardan 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
03.03.202350.07870.281120.359
10.03.202350.31669.696120.013
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