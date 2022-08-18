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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 12 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 101 milyon dolar artarak 113 milyar 738 milyon dolara çıktı.

Murat Aslan   | 18.08.2022
Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu

Istanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 791 milyon dolar artışla 72 milyar 560 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Ağustos'ta 67 milyar 769 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 309 milyon dolar artarak 40 milyar 868 milyon dolardan 41 milyar 177 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 101 milyon dolar yükselişle 108 milyar 637 milyon dolardan 113 milyar 738 milyon dolara çıktı.

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