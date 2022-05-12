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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 107,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 794 milyon dolar artarak 107 milyar 659 milyon dolara çıktı.

Muhammed Said Tanıl   | 12.05.2022
Merkez Bankası rezervleri 107,7 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 621 milyon dolar artışla 66 milyar 19 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 29 Nisan'da 65 milyar 398 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 174 milyon dolar artarak 41 milyar 467 milyon dolardan 41 milyar 641 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 794 milyon dolar artışla 106 milyar 865 milyon dolardan 107 milyar 659 milyon dolara yükseldi

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