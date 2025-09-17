Dolar
41.29
Euro
48.99
Altın
3,675.97
ETH/USDT
4,522.00
BTC/USDT
116,993.00
BIST 100
11,182.96
logo
Ekonomi

Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 41,25'e indirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını düşürdü

İstanbul

TCMB'nin Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 olarak tespit edildi.

Reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yüzde 43,25, avans işlemlerinde faiz oranı ise yüzde 44,25 düzeyindeydi.


