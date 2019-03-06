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Ekonomi

Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.

Murat Birinci  | 06.03.2019
Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu. 

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantıda, politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit tutuldu. 

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiği ifade edildi.

Dış talebin nispeten gücünü koruduğu, finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetin yavaş bir seyir izlediği vurgulanan duyuruda, cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiği belirtildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Duyuruda, PPK toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi. 

Öte yandan AA Finans'ın PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyordu.

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