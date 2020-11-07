Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanlığında devir teslim gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini Yardımcısı İbrahim Şenel'e devreden Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanlığı görevini Murat Uysal'dan devraldı.

Merve Özlem Çakır   | 07.11.2020
Merkez Bankası Başkanlığında devir teslim gerçekleşti Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığında devir teslim gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığından alınan Murat Uysal, görevini yeni Başkan Naci Ağbal'a devretti.

Devir teslim Merkez Bankası Başkanlık Makamı'nda yapıldı.

Ağbal, buradaki konuşmasında, Uysal'a emekleri ve gayretli çalışmaları için teşekkür etti.

Uysal da Ağbal'a başarı dileyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törenin ardından Ağbal, Uysal'ı aracına kadar uğurladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uysal görevinden alınırken, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal getirilmişti.

Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine de Başkan Yardımcısı İbrahim Şenel atanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danimarka dışında 5 ülkede daha vizonlarda Kovid-19'a rastlandı
Fas'ta Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 127'ye yükseldi
Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor
İran'da son 24 saatte 423 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 salgını hız kesiyor

Benzer haberler

Merkez Bankası Başkanlığında devir teslim gerçekleşti

Merkez Bankası Başkanlığında devir teslim gerçekleşti

TCMB Başkanlığına Naci Ağbal atandı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 406 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 406 milyon dolar oldu

Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı