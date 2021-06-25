Euro
10.39
Dolar
8.70
BIST 100
1,410.79
Altın
1,776.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkel: Türkiye ile Gümrük Birliği çalışmalarına devam edeceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin çalışmalara devam edeceğini söyledi.

Erbil Başay   | 25.06.2021
Merkel: Türkiye ile Gümrük Birliği çalışmalarına devam edeceğiz

Berlin

Merkel, AB Liderler Zirvesi’nin ilk gün görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda detaylı görüşme yapıldığını belirtti.

Burada AB Komisyonu'nun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine ilişkin bir rapor verdiğini ve kabul edildiğini anlatan Merkel, bunun 3 milyar avro ek fon ile ilgili olduğunu kaydetti.

Merkel, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin açıklamada bulunarak, “Gümrük Birliği çalışmalarına devam edeceğiz ve Türkiye’den de elbette yapıcı davranışlar bekliyoruz. Akdeniz'deki duruma ilişkin de bir iyileşme gördük.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya konusunda ise, bu ülke ile hangi koşullarda iletişim kurulacağının ve birlikte çalışılacağının ele alındığını ifade eden Merkel, Rusya ile diyalogların başlamasına ilişkin formatlar ve şartlar üzerine çalışıldığını belirtti.

Merkel, liderler düzeyinde hemen bir buluşma olmasına ilişkin bir anlaşma sağlanamadığına dikkati çekerek, "Ancak benim için diyalog formatının korunması ve bunun üzerinde çalışılması önemli. Şahsen, burada daha cesur bir adım atılmasını isterdim." diye konuştu.

Zirvede Macaristan’daki eşcinsellik yasasına ilişkin tartışmaların yaşandığını belirten Merkel, “Burada hangi temel değerleri takip ettiğimizi hepimiz açıkça belirttik. Macaristan’daki yasa ile AB Komisyonu meşgul olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte Kovid-19'la mücadelede 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
AB liderleri, Birliğin Kovid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmaya bağlılığını teyit etti
Kazakistan'ın başkentindeki kampanyada Kovid-19 aşısı olanlardan bir kişiye çekilişle ev hediye edilecek
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor

Benzer haberler

Merkel: Türkiye ile Gümrük Birliği çalışmalarına devam edeceğiz

Merkel: Türkiye ile Gümrük Birliği çalışmalarına devam edeceğiz

AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım seçeneklerini değerlendirecek

Türkiye, Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı

AB Zirvesi'nde Macaristan'daki eşcinsellikle ilgili yasa tartışmalara neden oldu

AB Zirvesi'nde Macaristan'daki eşcinsellikle ilgili yasa tartışmalara neden oldu
AB göç konusunda ilgili ülkelerle iş birliğini yoğunlaştıracak

AB göç konusunda ilgili ülkelerle iş birliğini yoğunlaştıracak
Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Türk ortaklarımızı Tataristan'a bekliyoruz

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Türk ortaklarımızı Tataristan'a bekliyoruz