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Ekonomi

Mercedes-Benz'in karı Çin'in etkisiyle düştü

Alman üreticinin temmuz-eylül döneminde düzeltilmiş faaliyet karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 azalarak 2,51 milyar avroya geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Mercedes-Benz'in karı Çin'in etkisiyle düştü

Berlin

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in karı, üçüncü çeyrekte Çin'deki zayıf lüks otomobil satışları nedeniyle azaldı.

Mercedes-Benz, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin nihai finansal sonuçlarını duyurdu.

Şirketin temmuz-eylül döneminde düzeltilmiş faaliyet karı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 azalarak 2 milyar 517 milyon avroya geriledi. Şirketin net karı ise yüzde 53,8 düşüşle 1 milyar 719 milyon avroya indi.

Söz konusu dönemde satışlar yüzde 6,7 azalarak 34,52 milyar avroya geriledi.

Şirketin açıklamasında ana binek otomobil işindeki karlılığın, daha düşük fiyatlandırma ve daha yüksek marjlı otomobillerin daha düşük satışları nedeniyle daha zayıf olduğuna işaret edilerek, "Mercedes-Benz Group, ürün geçişlerine, zorlu pazar ortamına ve özellikle Çin'deki çetin rekabete rağmen üçüncü çeyrekte güçlü satışlar elde etti." ifadesi yer aldı.

Mercedes-Benz Group AG Mali İşler Direktörü (CF0) Harald Wilhelm de 3. çeyrek finansal sonuçlarının hedeflerini karşılamadığını belirterek, maliyetlere ve verimliliğe daha da fazla odaklanacaklarını kaydetti.

Alman üreticinin araç teslimatları, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 düşerek 503 bin 573 adede geriledi. Teslimatlar, yılın ocak-eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,3 düşüşle 1 milyon 463 bin 263 adede indi.

Mercedes hisseleri, haberin ardından Alman borsasında sabah saatlerinde yüzde 3'ten fazla değer kaybederek 57 avronun altına geriledi.

Alman üreticiler, Çin'de fiyat indirmek zorunda kalacak

Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji ve iş gücü maliyetleri, Avrupa'daki yavaş ekonomik büyüme ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle karşı karşıya.

Ülkenin önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen'in, 2 Eylül'de tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceği konusunda uyarıda bulunması, sektörde yaşanan sıkıntıları gözler önüne sermişti.

Son yıllarda Asya ve Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çinli üreticilerin payı hızla artıyor.

Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyor.

Çin'de BYD, SAIC ve Geely gibi markalar ile Tesla ve farklı Avrupalı şirketlerin araçlarının üretimi yapılıyor.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin, Mercedes için her üç otomobilden birini sattığı için önemli. Alman üreticiler için büyüme garantörü olan ülkede yerli otomobil üreticileri rekabeti artırırken ekonomik büyüme de yavaşlıyor.

Pekin'deki hükümet, ekonomik teşvik paketiyle ekonomiyi canlandırmaya çalışırken analistler, bunun Alman otomobil üreticilerini sıkıntıdan kurtaracak kadar güçlü olmayacağını belirtiyor.

Analistler, Çinli şirketlerle rekabet için Alman lüks otomobil üreticileri Mercedes, BMW ve Audi’nin fiyatlarını düşürmek zorunda olduklarını ve pazarda Çinli rakipleriyle giderek daha fazla mücadele etmek zorunda kalacaklarını dile getiriyor.

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