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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Ekonomi

Memur-Sen zam talebini açıkladı

Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu.

Özcan Yıldırım   | 24.07.2019
Memur-Sen zam talebini açıkladı

Ankara

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı.

Yalçın, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep ettiklerini belirterek, bu taleplerin makul ve karşılanabilir olduğunu söyledi.

Basın açıklamasının ardından Yalçın ve Memur-Sen'in hizmet kollarından yetkili sendikaların başkanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a taleplerini sunmak için Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'na geçti.

5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

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