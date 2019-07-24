Memur-Sen zam talebini açıkladı
Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu.
Ankara
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı.
Yalçın, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep ettiklerini belirterek, bu taleplerin makul ve karşılanabilir olduğunu söyledi.
Basın açıklamasının ardından Yalçın ve Memur-Sen'in hizmet kollarından yetkili sendikaların başkanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a taleplerini sunmak için Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'na geçti.
5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.