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Ekonomi

Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Ekim Cuma günü 2024 yılı bütçesi ile 2022 yılı kesin hesap tekliflerine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.

Seval Ocak  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi

TBMM

Meclisin 2024 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimi belli oldu.

Meclis Başkanlığına dün sunulan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belirlenen takvime göre, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.

Programa göre, bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin 20 Ekim'de yapacağı sunumla başlanacak.

Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Perşembe günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak, bakanlık ve kurumların 2024 yılı bütçe görüşmeleri 24 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

Komisyonda, kamu idarelerinin 2024 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:

27 Ekim Cuma: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay.

31 Ekim Salı: Hazine ve Maliye Bakanlığı

1 Kasım Çarşamba: Ticaret Bakanlığı

2 Kasım Perşembe: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3 Kasım Cuma: Gençlik ve Spor Bakanlığı

7 Kasım Salı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

8 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı

9 Kasım Perşembe: Sağlık Bakanlığı

10 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

13 Kasım Pazartesi: Tarım ve Orman Bakanlığı

14 Kasım Salı: Milli Eğitim Bakanlığı

15 Kasım Çarşamba: Kültür ve Turizm Bakanlığı

16 Kasım Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı

17 Kasım Cuma: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

20 Kasım Pazartesi: Dışişleri Bakanlığı

21 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

22 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

23 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı

24 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı

Çalışmalar saat 10.00'da başlayacak

Komisyonda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 24 Kasım Cuma günü ele alınacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye, her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Komisyon, pazartesi günleri ise saat 11.00'de toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2024 yılı bütçesinin, 4-15 Aralık'ta, TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

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