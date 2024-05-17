Maxxen, Çinli Hithium ile enerji depolamada küresel pazara açılmayı hedefliyor
Kontek Enerji'nin yüzde 100 iştiraki Maxxen Energy, Çinli enerji depolama sistemleri üreticisi Hithium ile imzaladığı stratejik ortaklık anlaşmasıyla küresel pazara açılmayı hedefliyor.
İstanbul
Enerji depolama teknolojileri alanında çözümler sunmayı hedefleyen işbirliğine ilişkin detayları ile Maxxen'in stratejik vizyonu, gelecek dönem hedefleri ve yatırım planları, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.
Enerji verimliliği, otomasyon ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren Kontek Enerji, kuruluşunun 30. yıl dönümünde küresel ve yerel ölçekte hedeflerini büyüterek depolama teknolojileri alanındaki iştiraki Maxxen Energy'yi hayata geçirdi.
Toplam 25 milyon dolar yatırımla Aydın Ortaklar Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekarelik alanda kurulan Maxxen'in, 2025'te üretime geçmesi ve gelecek 5 yılda 10 gigavatsaatlik enerji depolama ekipmanları üretmesi hedefleniyor.
Şirketin, dünyanın en büyük batarya üreticileri arasında yer alan Çinli enerji depolama çözümleri üreticisi Hithium Energy ile imzaladığı özel stratejik ortaklık anlaşmasıyla da Türkiye'nin enerji depolama alanında küresel bir güç konumuna gelmesi planlanıyor.
Kontek Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Murat Özdemir, buradaki konuşmasında, küresel ve Türkiye yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri sektöründeki mevcut durumu ve öngörüleri anlattı.
Özdemir, dünya genelinde rüzgar ve güneş enerjisindeki toplam kurulu gücün yüzde 20'si kadar enerji depolama ihtiyacının bulunduğunu söyledi.
Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035'te toplam 83 gigavata ulaşmasının hedeflendiğini belirten Özdemir, bu nedenle enerji depolama yatırımlarının önem kazandığını kaydetti.
Özdemir, bu kapsamda, şirketin uzun süreli araştırmalar sonucunda Hithium ile çalışmaya karar verdiklerini ifade ederek, söz konusu stratejik ortaklık ile pazardaki rekabet güçlerini artıracaklarını vurguladı.
Türkiye enerji endüstrisinin önemli bir noktaya ulaştığına dikkati çeken Özdemir, enerji depolama teknolojilerinin Türkiye'de geliştirilmesini aynı zamanda ihracat yoluyla tüm dünyaya açılmasını hedeflediklerini bildirdi.
Hithium Kurucusu ve Orta Doğu ve Afrika bölgesinden Sorumlu Genel Müdürü Sean Sunming Huang da Hithium'un yüzde 100 şebeke ölçekli enerji depolama çözümlerine odaklanan bir şirket olduğunu ifade etti.
Türkiye pazarına ilk kez Maxxen ortaklığıyla girdiklerini belirten Huang, "Birkaç yıl içerisinde Türkiye pazarının büyük bir ivme kazanacağını öngörüyoruz." dedi.
Huang, söz konusu anlaşmayla depolama teknolojilerinin daha geniş kitlelere yayılmasını hızlandırarak, dünya çapında enerji dönüşümüne katkı sağlayacaklarını dile getirdi.
Yıllık 3 gigavatsaat üretim kapasitesi öngörülüyor
Kontek Enerji İş Geliştirme Direktörü (CBDO) Ayhan Şahin, AA muhabirine, 30 yıldır faaliyet gösteren Kontek Enerji olarak dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelere paralel olarak enerji güvenliğini sağlamak ve yenilenebilir enerjiye geçerek küresel ısınmayla mücadeleye katkıda bulunmak istediklerini söyledi.
Şahin, bu kapsamda Çinli Hithium ile enerji depolama alanında teknolojik ve stratejik ortaklık anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Bu anlaşmaya göre, Aydın'daki fabrikamızda 10 bin metrekarelik alanda, hücrelerin Çin'den teminiyle birlikte konteynere gelinceye kadar, yani 5 megavatsaatlik, 7 megavatsaatlik konteynerler yaparak bunları gerek ülkemizde gerekse Avrupa'da veya dünyanın herhangi bir yerine ihraç etmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu anlaşmanın bu seviyede Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret eden Şahin, "Depolama istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kullanacağınız temiz enerji kaynağıdır." diye konuştu.
Şahin, fabrikanın üretimine ilişkin de "2025'in ilk çeyreğinin sonunda üretime başlamış olacağız. Bu arada fabrikamız donanımlandırılıyor. Üretim kapasitesi ilk etapta 1 gigavatsaat olacak ama 2027'nin sonlarına doğru 3 gigavatsaatlık bir kapasiteyi öngörüyoruz." bilgisini paylaştı.
Hücrelerin Hithium markasıyla geleceğini ifade eden Şahin, "Biz konteynerlerde ya da diğer kabin tipi çözümlerde kendi markamızı, yani Maxxen markasını kullanabileceğiz ve bu şekilde bütün dünyaya ihraç edebileceğiz. Tercihimiz Maxxen'i ön plana çıkartmak." ifaderini kullandı.
Şahin, ihracat hedeflerine de değinerek, "Maxxen olarak tüm dünyaya ihracat yapabiliriz ama ilk etapta hedefimiz Avrupa. Yani İngiltere ve kıta Avrupası." şeklinde bilgi verdi.
Gelecek dönemde Hithium'un hücre imalatına ilişkin de işbirliği yapabileceğine dikkati çeken Şahin, mevcut durumda önceliklerinin konteyner tipi depolama tesislerini üretmek olduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.