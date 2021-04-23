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Ekonomi

MASAK, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki banka hesaplarına bloke koydu

Deniz Çiçek Palabıyık   | 23.04.2021
MASAK, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki banka hesaplarına bloke koydu

Ankara

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

MASAK'tan edinilen bilgilere göre, Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.

Başkanlık, işlemlerini durdurduğunu açıklayan firmanın Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.

MASAK, kripto para platformu Thodex'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına da bloke koymuş, firma ile sahibi hakkında inceleme başlatmıştı.

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