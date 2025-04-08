Dolar
38.01
Euro
41.63
Altın
3,008.07
ETH/USDT
1,559.60
BTC/USDT
78,994.00
BIST 100
9,488.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da, 9 günlük bayram tatili trafik verilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Martta en fazla aylık reel getiri avroda oldu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde martta en yüksek aylık reel getiri yüzde 3,83 ile avroda gerçekleşti.

Mertkan Oruç  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Martta en fazla aylık reel getiri avroda oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, martta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,42, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,83 oranlarıyla avroda görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,9, BIST 100 endeksi yüzde 1,66, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,27, dolar yüzde 0,64 yatırımcısına reel getiri sağlarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,9 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 2,31, BIST 100 endeksi yüzde 1,08, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,69, dolar yüzde 0,07 yatırımcısına reel getiri sağladı, DİBS yüzde 2,46 kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,9, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri kazandıran yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,95, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,4 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,83, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,99, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,77 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,2, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,28 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 12,7 ve DİBS yüzde 6,18 oranlarında yatırımcısına reel getiri kazandırırken, dolar yüzde 6,23, avro yüzde 6,79 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,7 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,78 yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 5,05, dolar yüzde 16,14, avro yüzde 16,65 ve BIST 100 endeksi yüzde 18,35 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azaldı
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağıyor
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Benzer haberler

Martta en fazla aylık reel getiri avroda oldu

Martta en fazla aylık reel getiri avroda oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE martta aylık yüzde 2,6 arttı

Otomotiv martta 3,5 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Bakan Şimşek: Piyasalardaki dalgalanmanın enflasyona etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz

Bakan Şimşek: Piyasalardaki dalgalanmanın enflasyona etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı
Avrupa'da saatlik işçi maliyeti yükseldi

Avrupa'da saatlik işçi maliyeti yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet