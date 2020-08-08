Euro
8.62
Dolar
7.30
BIST 100
1,060.59
Altın
2,033.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Manisalı haşhaş üreticisi fiyattan memnun

Manisa'nın Demirci ilçesinde haşhaş yetiştiren çiftçiler, ürünün kabuğunu kilogramı 6 liradan, içini ise 15-17 liradan satıyor.

Nurullah Kalay   | 08.08.2020
Manisalı haşhaş üreticisi fiyattan memnun Fotoğraf: Nurullah Kalay/AA

Manisa

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Demirci Ziraat Odası Yaş Meyve Alım Merkezi'nde yapılan alımlar kapsamında, Gömeçler, Çardaklı, Sağnıç ve Serçeler mahallelerindeki çiftçiler, ürünlerini ekspertizlere teslim etmeye başladı.

Üreticiler, haşhaş kabuğunu kilogramı 6 liradan Toprak Mahsulleri Ofisine, içini de 15-17 liradan tüccarlara satıyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, fiyatların geçen yılla kıyaslandığında çok iyi olduğunu belirterek, "Çiftçimiz bu yılki fiyattan memnun. Demirci'de bu yıl yağışlar sebebiyle istenilen düzeyde rekolte beklenmiyor. 15-20 ton rekolte hedefimiz var. Bu yıl haşhaştan 4 milyon liraya yakın gelir bekliyoruz. Rekolte düşük olmasına rağmen haşhaşımızın kalitesi çok iyi durumda." dedi.

Tekeler Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Ünlü, kendisinin de haşhaş üreticisi olduğunu belirterek, "Çiftçimiz çok memnun. Geçen yıl haşhaşı kabuğuyla birlikte 9 liradan vermiştik. Bu yıl ise sadece kabuğunu 6 liradan satıyoruz. Çiftçimiz para kazanıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 164 bini aştı
Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti
Kilis'te taziye ziyaretleri yasaklandı
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 132 kişi daha hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 882 bini geçti

Benzer haberler

Manisalı haşhaş üreticisi fiyattan memnun

Manisalı haşhaş üreticisi fiyattan memnun

Manisa'da orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

Demirci'den 4,5 milyon liralık 'çan' ihracatı

Manisa'daki orman yangını 3 gün sonra kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını 3 gün sonra kontrol altına alındı
Tadilat yaptırdığı evi orman yangınında kül oldu

Tadilat yaptırdığı evi orman yangınında kül oldu
Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı