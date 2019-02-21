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Ekonomi

Manisa'da bir milyon dekar bağda budama mesaisi

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı Manisa'daki yaklaşık bir milyon dekar bağda budama mesaisi yapılıyor.

Ahmet Bayram  | 21.02.2019
Manisa'da bir milyon dekar bağda budama mesaisi Fotoğraf: AA/Ahmet Bayram

Manisa

Yıllık ortalama 300 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı Manisa'daki yaklaşık 1 milyon dekar bağda budama mesaisi başladı.

Bağ bozumunun ardından kış mevsiminde uykuya geçen bağlarda yeni sezon hazırlıkları kapsamında budama işlemine geçildi. Sabah saatlerinde yapraklarını dökmüş bağların arasına giren işçiler, üzümün kalitesi ve verimini artırmak için ter döküyor.

Doğru budama işlemini yapmak için titizlikle çalışan işçiler, gelecek sezonun verimini belirleyecek üzerinde daha fazla meyve gözü bulunan taze asma çubuklarını bırakırken, eski, ince ve az gözlü çubukları ise kesiyor.

Son günlerde havaların iyi gitmesiyle işe koyulan işçiler, binlerce dönümlük arazilerde yoğunluk oluşturuyor.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 1 milyon dekar bağda yaklaşık 240 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretildiğini hatırlattı.

Hasadın ardından şimdi de budama işlemine geçtiklerini ifade eden Okur, şöyle konuştu:

"Bu yıl mevsimsel şartlardan dolayı il genelinde budama işlerine erken başladık. Saruhanlı'da 110 bin dekar bağın yaklaşık 80-90 bini budandı. Geri kalanları da tahminlerime göre 15 gün içerisinde tamamlanacak. Üreticileri budama işlerinin ardından bağlarda tamirat işlerine başlayacak. Asmalar arasında kopan teller onarılacak, kırılan ya da yıkılan direkler yeniden dikilecek. Asmalar tellere sarılacak ve kış bakımı olarak kış gübresi atılacak."

"9 ay bağın içinden çıkmayız"

Okur, üzüm üretiminin yoğun emek isteyen bir iş olduğuna dikkati çekti.

Bağlarda kış bakımının ardından bahar dönemindeki çalışmaların başlayacağını hatırlatan Okur, "Üreticilerimiz bu kez çok fazla yaprak olan bölgelerde yaprakları temizleyecek. Budama sezonundan hasada kadar 9 ay bağın içinden çıkmayız. Bağlarımıza bir çocuk gibi bakarız, bütün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çabalıyoruz." diye konuştu.

Üretici Fikri Çıkmaz da bağı genç tutmak ve her yıl ortama bir verim alabilmek için budamanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Budama işleminin özenle yapılması gerektiğine işaret eden Çıkmaz, "Budama bu işin doğasında olan bir işlem. 'Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur' diyoruz." ifadelerini kullandı.

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