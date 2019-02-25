Malatya'dan 7 ülkeye 'akıllı mutfak' ihracatı

Malatya'da devlet desteğiyle kurulan akıllı mutfak üretimi yapılan fabrikadan 7 ülkeye ihracat yapılıyor.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve 2011'de mutfak mobilyası üretimine yönelen girişimci iş adamı Mustafa Ulu Güler, o dönem Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi üzerinden KDV, SGK prim ve inşaat desteği alarak Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde mutfak mobilyası üretim fabrikası kurdu.

Kurduğu fabrikada 70 kişiye istihdam sağlayan ve akıllı mutfak prototipleri üzerinde çalışmalar yapan Güler, 2015'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) Ar-Ge, makine ekipman ve personel desteği alarak akıllı mutfaklar üretmeyi başardı.

Güler'in fabrikasında ürettiği akıllı mutfaklar, son iki yıldır Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Mozambik, Mısır ve Libya'ya ihraç ediyor.

Fabrikada üretilen akıllı mutfaklarda dolap kapakları el çırpmasıyla, tablet ve telefondan bir dokunuşla, sesli komutla el değmeden açılırken, çoğu malzeme telefon veya tabletle tek tuşla kontrol edilebiliyor.

Firmanın Fabrika Müdürü Serkan Fındıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern makinelerle yenilikçi bir üretim şeklini benimsediklerini söyledi.

Mutfak mobilyası sektöründe mobilyaların renk ile şekil değişiklik gösterdiğini ve firma olarak yenilik getirmek için arayışa girdiklerini anımsatan Fındıklı, elle açılan mutfak dolaplarını farklı şekilde açabilmek için çalışmaya başladıklarını ifade etti.

"El çırpmayla açılan dolap kapağı geliştirdik"

İlk etapta hiçbir kuvvet uygulamadan mutfak dolaplarının kapağını açma fikrini hayata geçirmek için Ar-Ge çalışması başlatmaya karar verdiklerini anlatan Fındıklı, şöyle devam etti:

"Elektronik, bilgisayar ve yazılım desteğiyle ürün geliştirmeye başladık. İlk prototipi 2012'de Tüm Fuarcılık Yapım Mutfak Fuarı'nda tanıttık. O dönem el çırpmayla açılan dolap kapağı geliştirdik. Ürünü daha da geliştirmek amacıyla Ar-Ge birimimiz çalışmalara ağırlık verdi. 2015'te KOSGEB'in Ar-Ge desteğiyle hazırladığımız yazılımı, cep telefonu ve tablete uyarladık. KOSGEB'den aldığımız destekle telefon veya tabletle tek tuşa basarak, mutfak dolaplarının kapaklarını açan sistem geliştirdik. Telefon ve tabletten sesli komut vererek de dolap kapaklarını açıp, kapatabilirsiniz. Ürüne güzel dönüşler oluyor, yurt dışından, Orta Doğu ülkelerinden ciddi talepler aldık."

Fındıklı, akıllı mutfağın modern dünyanın yeni mutfağı olacağını dile getirerek, "Mutfak dolabının aydınlatmalarını açıp, kapamayı, aydınlatmaların ışık rengini telefon veya tabletle yapabilirsiniz. Fırın, ocak ve davlumbazı da aynı şekilde açıp kapatabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'dan teklif aşamasındayız"

Akıllı mutfağa daha çok yurt dışından talep olduğunu aktaran Fındıklı, "Şu an Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Mozambik, Mısır ve Libya'ya ihracat yapıyoruz. Avrupa'da akıllı mutfak gönderdiğimiz bir ülke yok ama şu an teklif aşamasındayız. Nihai sipariş sonuçları bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Fındıklı, akıllı mutfağın fiyatının kullanılan beyaz eşya ve sistemin özelliğine göre farklılık gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Akıllı mutfakların 20 bin lira ile 100 bin lira arasında fiyat seçenekleri var. Hedefimiz bölgemizde ve uluslararası alanda farklı ürünlerle yer edinmek. Geleneksel ürün yerine daha modern ürünlere ağırlık vermek. Sektörde diğer üreticilerden farklı olarak akıllı mutfağı ürettik. Kişi işteyken fırını, davlumbazı veya buzdolabını uzaktan çalıştırabilir veya kapatabilir."