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Ekonomi

Malatya'da lavanta hasadı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, belediyeye ait 42 dönüm arazide Tarım ve Orman Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yetiştirilen lavantaların hasadına başlandı.

Yeter Erdine   | 06.07.2022
Malatya'da lavanta hasadı

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hasat etkinliğinde yaptığı açıklamada, ekime elvermeyen toprakların lavanta üretimi için kullanıldığını söyledi.

Aynı yerden geçen yıl da yüksek kalite ve verimde ürün alındığını belirten Gürkan, "Lavanta aynı zamanda bir sanayi ürünü. Kozmetik sanayisinde kullanılan, yağıyla, kokusuyla çok değerli bir bitki. Bu bitkinin daha geniş alanlara ekimler yapılarak hasadının daha geniş şekilde yapılması ve işlenerek ilgili yerlere gönderilmesi noktasındaki belediyemizin çalışmalarına her konuda destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit de tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması ve atıl arazilerin kullanılması amacıyla ilçede lavanta tarımına başlandığını ifade etti.

Macit, "Lavanta kanaatkar bir bitki. Arguvan'ın iklim şartları da lavantaya uygun. Daha çok işlemeye uygun olmayan atıl arazilerin değerlendirilmesi açısından önemli bir örnek burası. Malatya'mızda üretilen tıbbi aromatik bitkiler dışarıya işlenmiş olarak satılabiliyor. Arguvan'da da bu tür ürünler geliştiği zaman sanayisi de oluşacaktır." diye konuştu.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da 42 dönüm alanda yılda bir defa hasat yaptıklarını belirterek, lavantanın üretim alanını genişletmeyi ve ürünün yağını çıkarmak için bir tesis kurmayı istediklerini dile getirdi. Kızıldaş, "Bu anlamda çalışmalarımız sürüyor. Biz bölgemizde ve ilçemizde alternatif ürünleri deniyoruz ve bu ürünlerin geliştirilmesi noktasında çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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