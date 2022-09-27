MAKTEK Avrasya Fuarı’nın 2,5 milyar dolarlık katma değer yaratması bekleniyor
TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü Ersözlü, MAKTEK Avrasya Fuarı'nda sergilenen makinelerin üretimin tüm safhasında değer yaratacağını belirterek "Fuar, 6 günlük süre içerisinde ülke ekonomisine 2,5 milyar dolarlık katma değer yaratacak" dedi.
İstanbul
TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MAKTEK Avrasya Fuarı'nda katılımcılara üretimin her safhasında ihtiyaç duyulan makineleri üreten makinelerin sergilendiğini söyledi.
Ersözlü, savunmadan havacılığa, otomotivden metal sanayisine, tarımdan tekstile, gıdadan ambalaja kadar birçok sektörün ihtiyaç duyduğu makinelerin fuarda sergilenen makinelerle üretildiğine işaret ederek, "Buradaki fuar takım tezgahları fuarı ve takım tezgahları konusunda bölgesinin en büyük fuarı. Fuara katılan firmalar kendi konusunda ülkemizin en büyük firmaları." diye konuştu.
Takım tezgahlarının çok satıldıkça, kullanım alanı arttıkça üretimin her safhasına, ihracatın her safhasına muazzam katkısının olduğuna dikkati çeken Ersözlü, "Şu anda burada yapılan görüşmeler ve siparişler ülkemizin üretimini büyütmeye, istihdamını artırmaya, ihracatını artırmaya katkı sağlayacak. O yüzden çok stratejik bir fuar. Fuara, bu yıl 30'un üzerinde ülkeden 1000 civarında katılımcı, 105 ülkeden ziyaretçi var. Aynı zamanda Amerika'dan, Tayvan'dan, Kore'den, Çin'den, Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan milli katılımlar var." ifadelerini kullandı.
Ersözlü, "MAKTEK Avrasya Fuarı, büyüdükçe ve içerideki makinelerin kullanım alanları arttıkça ülkemizin üretim değerlerinden her türlü imalat sanayisine, her türlü ekonomik değere ve şehirlerin ekonomisine katkı sağlayan bir yapı haline geldi." dedi.
MAKTEK Avrasya Fuarı'nda sergilenen makinelerin üretimin tüm safhasında ve alt kollarında artı değer yaratacağını belirten Ersözlü, "Fuar, 6 günlük süre içerisinde ülke ekonomisine yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir katma değer yaratacak." değerlendirmesinde bulundu.
"Fuarda, Türkiye'de yatırım yapacak yabancı alıcıların da olması önemli"
Ersözlü, fuarda 1.200 civarında makinenin sergilendiğini belirterek, makinelerin değerinin 2 milyar TL olduğunu, fuarın ilk saatlerinden itibaren makinelerin kapış kapış satıldığını ve bunun da ekonomik parametrelerin doğru gittiğinin göstergesi olduğunu belirtti.
Hem yurt içi hem de yurt dışından makinelere talebin yoğun olduğunu aktaran Ersözlü, "Özellikle savunma, otomotiv, havacılık sanayisinde yatırım yapan girişimcilerin makine almaya geldiklerini görüyoruz. Türkiye'de yatırım yapan yabancıları görüyoruz. Fuarda, Türkiye'de yatırım yapacak yabancı alıcıların da olması önemli. Rusya'dan, Ortadoğu'dan, Afrika'dan, Kıta Avrupa'sından ciddi ziyaretçi var." dedi.
İlhan Ersözlü, tedarik zincirinin Türkiye lehine dönmesi ve Asya Pasifik ülkelerinin tedarik zinciri ve lojistikteki sorunlarının Türkiye'yi batıya doğru alternatif bir üretim üssü haline getirdiğini belirtti.
"THY'nin 120'nin üzerinde ülkeye uçması fuarlarımıza ziyaretçi açısından olumlu yansıyor"
İstanbul'da özellikle de ihracata yönelik sektörel fuarların müthiş geçtiğini aktaran Ersözlü, "Eylül başından beri açtığımız her fuar gerek İstanbul'da gerek İstanbul dışında çok rağbet görüyor. Özellikle yurt dışı alıcısının fazla olduğunu gözlemlemekteyiz." açıklamasını yaptı.
Ersözlü, Avrupa'da bir daralma olduğunu, fuara katılan firmaların da o daralmayı fuarlara katılarak farklı pazarlar yakalayarak gidermeye çalıştığına dikkati çekerek, "Fuarın, 4 yıllık aradan sonra şu anda 14 salon, 120 bin metrekare, 30'un üzerindeki ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı firma ile açılmış en büyük MAKTEK fuarı olma özelliğini de taşıyor." diye konuştu.
Fuar alanları batı örnekleriyle kıyaslandığında nitelikli altyapısı, fiziki yeterliliğiyle uluslararası fuar alanı hüviyetine kavuşmuş olduğunun altını çizen Ersözlü, "Türk Hava Yolları'nın (THY) 120'nin üzerinde ülkeye uçması bizim fuarlarımıza da ziyaretçi açısından olumlu yansıyor. İstanbul'daki bu fuara 1-3 saatlik uçuş mesafesinde 70'e yakın ülkeden ziyaretçi getirebiliyoruz. Bu bizi Batı'daki rakiplerime karşı fuarcılık açısından ön plana çıkarıyor." dedi.
"İstanbul Havalimanı fuarlara katkı sağlıyor"
Ersözlü, "Türkiye'nin güvenilir olması, vize sorunu olmaması, konaklama imkanlarının daha nitelikli ve ucuz olması, kültür ve tarih zenginliğimiz, finans ve lojistik hizmet sektöründeki güçlülüğümüz fuarcılık sektöründe bizi batıdaki rakiplerimizle yarışta ön plana çıkarıyor." dedi.
İstanbul Havalimanı'nın fuarlara inanılmaz katkı sağladığını vurgulayan Ersözlü, "Yarım saat uzaklıkta dünyanın her noktasından ziyaretçi çok kolay ulaşabiliyor fuar merkezine. O bakımdan biz ziyaretçi açısından zorlanmıyoruz. Türkiye'nin birçok sektörde batı için alternatif bir üretim üssü olması fuarlarımızı da ön plana çıkardı ve yakın gelecekte Türkiye batının önemli bir pazarını elinden alacak." değerlendirmesinde bulundu.
Ersözlü, fuarda bir sanal gerçeklik alanının oluşturulduğunu belirterek, "Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçekliğin sanayiye uyarlanması deneyimlendiriliyor. Katılımcılar artık bir makineyi fabrikanın yerine gitmeden istediği fabrikayı, istediği makineyi çalıştırabiliyor. Sanal gerçeklik ya da arttırılmış gerçeklik teknolojileriyle test edebiliyorlar." diyerek sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.