Dolar
36.32
Euro
37.99
Altın
2,950.89
ETH/USDT
2,731.30
BTC/USDT
97,215.00
BIST 100
9,802.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’un bazı kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Ümraniye’den yayındayız
logo
Ekonomi

Makine ihracatı yıla 2,1 milyar dolarla başladı

Türkiye'nin makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 2,1 milyar dolar oldu.

Uğur Aslanhan  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Makine ihracatı yıla 2,1 milyar dolarla başladı

İstanbul

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, makine imalat sanayisinin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 5,7, değer bazında yüzde 2,4 düştü. Kilogram başına ihracat birim fiyatları yüzde 2,7 artarak 7,4 dolar seviyesine yükseldi.

Sektörün ihracatı ocakta serbest bölgeler dahil edildiğinde 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatı en çok artan grup yüzde 19 ile "gıda sanayisi makineleri" olurken, onu yüzde 16 ile "yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri", yüzde 15 ile "tekstil ve konfeksiyon makineleri" izledi. 13 alt dalda ise ihracat geriledi.

Geçen ay en çok dış satım Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve Rusya olarak sıralanırken, Almanya ve Rusya'daki düşüş dikkati çekti.

"Veriler Türkiye ve dünyada makine yatırımlarının daralacağına işaret ediyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, küresel mal ticaret hacminin henüz istenen seviyelerde olmadığını kaydederek, bu nedenle makine ihracatının da ortalamanın altında kaldığını bildirdi.

Makine siparişlerine dair PMI verilerinin, hem Türkiye'de hem de dünyada yatırımlardaki daralmanın süreceğinin işaretini verdiğini kaydeden Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni ABD yönetiminin giderek çeşitlenen ve dozu artan ticari ve politik müdahaleleri ile muhatap ülkelerce geliştirilmekte olan karşı tedbirler, planlanmış hatta sürmekte olan yatırımları dahi açmaza sürüklüyor, lokasyonlarından başlayarak bütün fizibiliteler gözden geçiriliyor. Bizde de yüksek faiz ortamı ve atıl kalan kapasiteler nedeniyle yatırımlar ertelenirken, makine ve teçhizat sanayisi üretimi gerilemeye devam ediyor. Mühendislik yoğun sektörlerin en az emek yoğun sektörler kadar kollanması ve desteklenmesi doğru bir yaklaşım olacaktır."

"Rekabetçiliğimizi koruyacak acil önlemlere ihtiyaç var"

MAİB Başkanı Karavelioğlu, TL'deki değerlenme, üretim maliyetlerindeki artış ve makine ithalatındaki yükselişe değinerek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 15 milyar doları aşan makine dış ticaret açığının kapatılması için hem ikili ve çoklu anlaşmalar ile ihracatımızın önündeki engellerin aşılmasını hem de üretici-ihracatçı işletmelerin rekabetçiliğini koruyabilmesini sağlayacak acil önlemlere ihtiyaç var. AB ve serbest ticaret anlaşmalarımızın (STA) bulunduğu ülkelerin dışındaki ülkelerden ithal edilen makinelere uygulanan ilave gümrük vergilerinin ağırlıkla korunması hatta sınırlı sayıda da olsa eklemeler ve nispi artışlar yapılması bu yönde olumlu bir adım. Bununla birlikte, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta da ilave gümrük vergisi uygulanması yönünde bir hükümle muafiyetin tümden kaldırılması talebimizin Ticaret Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda sıcak tutulduğunu biliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da hastane misafirhanesinden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı
Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısı
Kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçları karşılanıyor
Edirne'de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Makine ihracatı yıla 2,1 milyar dolarla başladı

Makine ihracatı yıla 2,1 milyar dolarla başladı

Türkiye 5 yılda Türk cumhuriyetlerine ihracatını ikiye katladı

Lojistik ve taşımacılık sektörü bu yıl 48 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefliyor

Sakarya, yılın ilk ayında üretilen her 10 araçtan 7'sini ihraç etti

Sakarya, yılın ilk ayında üretilen her 10 araçtan 7'sini ihraç etti
Kütahya'dan 7 milyon çift ayakkabı tabanı ihraç ediyorlar

Kütahya'dan 7 milyon çift ayakkabı tabanı ihraç ediyorlar
Konya'dan 17 ülkeye bitki besleme gübresi ihraç ediyorlar

Konya'dan 17 ülkeye bitki besleme gübresi ihraç ediyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet