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Ekonomi

Madenlerde 'yeni normal' başladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun üretime başladığı bildirildi.

Murat Temizer   | 04.06.2020
Madenlerde 'yeni normal' başladı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maden sektöründe "yeni normal"in başladığı belirtildi.

Buna göre, olası vakalara karşı karantina odaları tespit edildi. Madenlerde maske ve eldiven takma zorunluluğu getirildi. Ocak içinde faytonlarda sosyal mesafe uygulaması başlatıldı.

Personelin maden ocağına giriş çıkışları iş yeri hekimi gözetiminde yapılırken, ayrıca servis ve banyolar da her gün dezenfekte ediliyor.

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