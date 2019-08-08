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Ekonomi

Madende bin 102 saha ihale edilecek

Hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan bin 102 maden sahası ihale edilecek.

Nuran Erkul Kaya   | 08.08.2019
Madende bin 102 saha ihale edilecek

İstanbul

Hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan bin 102 maden sahası ihale edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan bin 102 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak.

Söz konusu saha ilanlarına, Resmi Gazete'de yayınlandıktan itibaren en az 15 gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacak. Başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG ihale komisyonuna doğrudan yapılabilecek.

İhaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

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