Maden sektöründen 2022'de 6,5 milyar dolarlık ihracat
Türkiye'nin maden ihracatı 2022'de önceki yıla göre yüzde 9,13'lük artışla 6 milyar 469 milyon dolara yükseldi.
İstanbul
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nden (İMİB) yapılan açıklamaya göre, yüzde 9,13'lük artışla ihracatını 6 milyar 469 milyon dolar seviyesine çıkaran maden sektöründe en yüksek dış satım 2 milyar 172 milyon dolarla metalik cevherler ürün grubundan geldi.
İkinciliği 2,1 milyar dolarla doğal taşlar, üçüncülüğü 1,36 milyar dolarla endüstriyel mineraller aldı.
Geçen yıl maden sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında başı 1,4 milyar dolarla Çin çekerken, ABD 630 milyon dolarla ikinci, Bulgaristan 386 milyon dolarla üçüncü oldu. Bulgaristan'daki artış yüzde 47,59 olarak gerçekleşti. Maden ihracatında en dikkati çekici artışlardan birisi yüzde 56,19 ile (335 milyon dolar) İtalya'da yaşandı.
"Ticaret heyetlerine ağırlık vereceğiz"
Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, 2022 başında 7,5 milyar dolarlık ihracat hedefiyle yola çıktıklarını ancak ABD'de ve AB'deki resesyon, Çin'deki Kovid-19 salgınının etkilerinin devam etmesi nedeniyle hedefe ulaşamadıklarını bildirdi.
Maden sektörünün yine de yüzde 9,13'lük ihracat artışını yakalamayı başardığını aktaran Çetinkaya, "Gelecek yıl için de benzer durumlarla karşı karşıyayız. 2023'ün ilk 6 ayında ihracatımızın çok artmasını beklemiyoruz. Eğer söz konusu şartlarda bir değişim olmazsa 2023 ihracatının 2022 yılının gerisinde olacağını tahmin ediyoruz. 2023'ün ikinci 6 ayından sonra dünyada yaşanan gelişmeler farklılaşırsa, ihracatta 2022 ile aynı seviyeleri yakalayabilir ya da bir miktar yukarı çıkabiliriz." yorumunu yaptı.
İMİB olarak; ihracatı geliştirmek ve yeni pazarlar yaratmak için ticaret heyetlerine ağırlık vereceklerine değinen Çetinkaya, şu açıklamalarda bulundu:
"Her ne kadar ana pazarlarımız olan Çin ve AB pazarlarında oluşacak açığı diğer pazarlarla kapatma şansımız olmasa da ticaret heyeti programlarıyla ihracatçılarımıza destek olmaya çalışacağız. Durmak gibi bir niyetimiz yok. İMİB'in 2023'te düzenleyeceği ilk Türk Doğal Taşları Sektörel Ticaret Heyeti programı 21-27 Ocak'ta Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek. Şubatta program ise Vietnam'da yapılacak.
Türk Doğal Taşları Vietnam Sektörel Ticaret Heyeti 22-25 Şubat'ta Ho Chi Minh City şehrinde düzenlenecek. 13-16 Mart'ta ise Katar'ın Doha şehrinde Türk Doğal Taşları Katar Sektörel Ticaret Heyeti'ne imza atılacak. Mart ayının ikinci ticaret heyeti organizasyonu İsrail'in Tel Aviv şehrinde 20-23 Mart'ta olacak. 23-26 Mayıs'taki ticaret heyeti programının adresi ise Fransa olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.