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Ekonomi

Maden sahaları ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, 641 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak.

Sibel Morrow   | 11.06.2021
Maden sahaları ihale edilecek

Ankara

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihalelere ilişkin usul ve esaslar "http://www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

Aramalara açılacak 641 maden sahasının ihalesi için başvurular, 9.00-9.30 saatleri arasında MAPEG internet sitesinde ilan edilen tarihlerde MAPEG'e doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Söz konusu ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Teminatlar, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.




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