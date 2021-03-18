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Ekonomi

Maden sahaları ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 651 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak.

Sibel Morrow   | 18.03.2021
Maden sahaları ihale edilecek

Ankara

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihalelere ilişkin usul ve esaslar "http://www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

Aramalara açılacak 651 maden sahasının ihalesi için başvurular, MAPEG'e doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Söz konusu ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Ayrıca, bir adet 4. grup küçük alan maden sahasının da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihalesi yapılacak.

Küçük alan olarak belirlenen sahalara ilişkin liste ile ihale tarihi ve saati MAPEG internet sayfasında en az 15 gün önceden ilan edilecek.

Başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09.00-09.30 saatlerinde ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Teminatlar, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.





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