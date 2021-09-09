Dolar
8.47
Euro
10.04
Altın
1,794.76
ETH/USDT
3,503.20
BTC/USDT
46,294.00
BIST 100
1,437.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Lüks gemilerde tatilde Türk turizmci de iddialı

Dünya genelindeki gemi ve yolcu sayılarıyla turizm pastasındaki payını hızla büyüten kruvaziyer sektöründe "Biz de varız" diyen Türk turizmciler, bu alandaki yatırımlarını artırıyor.

Ferdi Uzun   | 09.09.2021
Lüks gemilerde tatilde Türk turizmci de iddialı

Aydın

Anex Tur'un geçen yıl satın aldığı ancak salgın nedeniyle seferlere bu yıl başlayan 800 yolcu kapasitesine sahip Blue Sapphire gemisi, çoğu Rus turistlerden oluşan 450 yolcusuyla Türkiye ve Mısır limanlarında tur yaptı.

Türkiye limanlarının yanında aralık ayında Dubai, Abu Dabi, Katar ve Umman'ı da sefer programına katacak olan firma, yeni gemiler ve çoğalan seferlerle Türkiye'nin bu alanda Akdeniz ve Ege sularındaki iddiasını artırmayı hedefliyor.

Firmanın kruvaziyer işlemlerinden sorumlu Genel Müdürü Necdet Uçarlar, AA muhabirine, Yunanistan ve ABD'nin etkin olduğu bu pazarda artık Türk firmalarının da yer alacağını ve adından söz ettireceğini söyledi.

Kruvaziyer pazarında böylesi bir geminin işletmecisinin Türk olmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Uçarlar, Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Doğu Avrupa pazarında ciddi bir boşluk olduğunu, bu ülkelerdeki yolculara yoğunlaştıklarını anlattı.

Satışların çok iyi gittiğini vurgulayan Uçarlar, "Kruvaziyere ilgi çok yüksek. Kovid'den dolayı çok kısıtlı yolcu kabul edebildik. Yaklaşık yüzde 60 kapasiteyle yola çıktık." dedi.

"Bu işi çok iyi yapacağımızı düşünüyoruz"

Mavi sularda işletmecisinin Türk olduğu gemi sayısının kısa sürede artacağına inandığını aktaran Uçarlar, şöyle devam etti:

"Denizlerde Yunanistan ve ABD sermayesinin hakimiyeti var. Bu yatırımcıların yönettiği bir coğrafya var. Biz bu rotanın artık çevrilmesini istiyoruz. Gemicilikte de Türk bayrağının dalgalandırılmasını çok istiyoruz. Bu işi çok iyi yapacağımızı düşünüyoruz. Türkler olarak denizcilikte zaten çok başarılı bir milletiz. Deniz turizminde de artık büyümek üzere ciddi yatırımlar yapmaya başladık. Artık bizim zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Bu denizlerde cennet koylarımız var. Neden biz yapmayalım?"

Türk mutfağı ön planda

Kış sezonunda da seferlere devam edeceklerini aktaran Uçarlar, şöyle konuştu:

"Kış sezonunda da 11 Aralık itibarıyla Arap Körfezi'nde Dubai, Abu Dabi, Katar ve Umman'a bir turumuz olacak, 1 hafta sürecek. Bu pazarlarda da oyuncular Yunanistan ve ABD. Müşterilerimizden bu bölgeye ciddi talep var. Armatör olarak bu ülkelerde sorun yaşamıyoruz. Çok iyi davranıyorlar bize. Çok istekliler. Otoriteler de destekliyor. Çünkü hiç kimse bir işin tekelde kalmasını istemiyor. Biz de bu pazarda varız ve Türkler olarak mikro rakip değiliz. Makro olarak girdik bu işe. Bu makro girişimizi de çok ileriye taşıyacağız."

Gemide Türk mutfağını ön planda tutmaya çalıştıklarının altını çizen Uçarlar, "Türkiye turizmde bir dünya markası ve turizmi biliyor. Türkiye'deki servis kalitesini dünyanın hiçbir yerinde göremiyorum. Biz bunu gemiye de taşıdık. Mesela hiçbir gemide bu kadar açık büfe servis yoktur. " diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
e-Nabız'ın 'Kovid-19 Aşı Kartı' bölümüne üç yeni özellik eklendi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgınla mücadelede simge bir gün' paylaşımı
Prof. Dr. Dökmetaş'tan 'Gerekli gruplar 3. doz aşılarını olmalı' uyarısı
Kovid-19'a karşı bir ayda toplumsal bağışıklık sağlanması aşılamaya topyekun destekle mümkün
Kovid-19 tedavileri sırasında bebekleri dünyaya gelen çift aşıyı ertelemenin pişmanlığını yaşıyor

Benzer haberler

Lüks gemilerde tatilde Türk turizmci de iddialı

Lüks gemilerde tatilde Türk turizmci de iddialı

Doğal güzelliğiyle hayran bırakan 'Mavigöl' turistlerin uğrak yeri oldu

Rus turizm sektöründe Türkiye açık ara liderliğini sürdürüyor

Kruvaziyer turizminde 2022'de rekor gemi beklentisi

Kruvaziyer turizminde 2022'de rekor gemi beklentisi
İhracatın menzili artırılacak

İhracatın menzili artırılacak
Bahama bayraklı 'Blue Sapphire' 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Bahama bayraklı 'Blue Sapphire' 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi