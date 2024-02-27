Dolar
31.14
Euro
33.77
Altın
2,029.75
ETH/USDT
3,252.20
BTC/USDT
57,018.00
BIST 100
9,179.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MKE Ankaragücü futbolcusu Nihad Mujakic, Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Lufthansa'nın yer hizmetleri personeli 3 günlük greve gidecek

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının, dördüncü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle yeniden uyarı grevine gideceği bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Lufthansa'nın yer hizmetleri personeli 3 günlük greve gidecek Fotoğraf: Hesham Elsherif/AA

Berlin

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasının (Verdi) yaptığı açıklamada, 3 günlük grevin Lufthansa ile yapılan dördüncü toplu sözleşme görüşmelerinde şirketin ücret teklifinin değişmemesi üzerine alındığı ifade edildi.

Açıklamada, uyarı grevinin 28 Şubat'ta başlayacağı ve 1 Mart'ta sona ereceği bilgisi paylaşıldı.

Sendika, söz konusu 3 günlük grev girişimiyle Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.

En az 500 avro olmak üzere yer hizmetleri personeli için yüzde 12,5'lik ücret artışı talep eden sendika, buna ek olarak çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için tek seferlik 3 bin avroluk ikramiye verilmesini de istiyor.

Lufthansa yönetimi, iki ücret artışından ilkinin Aralık 2024'ten Mart 2024'e çekilmesini ve 3 bin avroluk enflasyon telafi priminin daha hızlı ödenmesini içeren bir başka iyileştirilmiş teklifte bulunurken, sendika, şirketin teklifini yetersiz bularak reddetti.

Sendika adına Lufthansa ile müzakereleri yürüten Marvin Rechinsky, toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığının hızlı bir şekilde sona erdirilmesi talebini bir kez daha vurguladıklarını belirterek, "Lufthansa henüz bunu kabul etmedi. İlk adım olarak, işverenlerin bu gecikmesine bilinçli bir şekilde, yolcuların etkilenmeyeceği şekilde yanıt veriyoruz. Ancak, Lufthansa'nın bu sorumsuz davranışı devam ederse, yolcuların yakında tekrar grevden etkileneceğini üzüntüyle karşılıyoruz. Bunu önlemek Lufthansa'nın elindedir." ifadesini kullandı.

Toplu sözleşme görüşmelerinin beşincisinin 13 ve 14 Mart tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Lufthansa'daki yer hizmetleri personeli 7 Şubat ve 20 Şubat'ta uyarı grevlerine gitmiş, hava yolu şirketi çoğu uçuşunu iptal ederken, yüz binlerce yolcu etkilenmişti.

Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının planlanan 3 günlük grevi, Almanya'da ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenler ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken geldi.

Alman Demiryolları da dahil olmak üzere Almanya'da kamunun toplu taşıma şirketinde çalışanlar son zamanlarda ücret artışı ve çalışma koşulları konularında grevlere gidiyor.

"Uyarı grevlerinin" genellikle bir pazarlık taktiği olarak kullanıldığı ülkede, işverenler artan maliyetlerle karşı karşıya olduğu için görüşmelerin sendikalar için zor geçmesi bekleniyor.

Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), iş bırakma eylemlerini, ülkenin GSYH'sinin 2023'de yüzde 0,3 küçülmesinin potansiyel faktörlerinden biri olarak göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kültür varlıklarımızı ön plana çıkaran yeni film hazırlıyoruz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Kırım Tatarlarıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi
Bakan Uraloğlu: Türkiye Yüzyılı hedeflerinin yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız: İsrail'in eylemleri, Filistinli sivillerin toplu olarak cezalandırılmasına dönüştü

Benzer haberler

Lufthansa'nın yer hizmetleri personeli 3 günlük greve gidecek

Lufthansa'nın yer hizmetleri personeli 3 günlük greve gidecek

Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik greve gitti

Araştırmacılar, 12 milimetrelik balığın 140 desibelin üstünde ses çıkarabildiğini belirledi

Almanya'da tüketici güveni hafif yükselirken tasarruf eğilimi 16 yılın en üst seviyesine çıktı

Almanya'da tüketici güveni hafif yükselirken tasarruf eğilimi 16 yılın en üst seviyesine çıktı
Almanya’da geçmişin tekrarlanabileceği endişesi halkı sokaklara döktü

Almanya’da geçmişin tekrarlanabileceği endişesi halkı sokaklara döktü
Almanya, UNRWA hakkındaki araştırmanın hızlı şekilde sonuçlandırılmasını istedi

Almanya, UNRWA hakkındaki araştırmanın hızlı şekilde sonuçlandırılmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet