Lufthansa'da pilotların ardından kabin ekibi de greve çıkıyor Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarına hazırlandığı dönemde, pilotların ardından kabin personeli de 48 saatlik grev kararı aldı.

Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) Sendikasından yapılan açıklamada, ana marka Lufthansa ve bölgesel iştiraki Cityline'da görevli kabin çalışanlarının 15 Nisan'da iş bırakacakları belirtildi.

Çalışma koşulları ve ücret artışı konusundaki müzakerelerin tıkanması üzerine alınan kararın, hava ulaşımında büyük aksamalara yol açması bekleniyor.

Grev, 15 Nisan Çarşamba günü yerel saatle 00.01'de başlayıp (TSİ 01.00) 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59’da (TSİ 00.59) sona erecek.

Grevden özellikle hava yolunun ana merkezleri Frankfurt ve Münih kalkışlı tüm uçuşların etkileneceği öngörülüyor.

Ayrıca Cityline personelinin Almanya genelindeki 9 havalimanında iş bırakacağı bildirildi.

Kutlama töreninde protesto hazırlığı

Grev süreci, Lufthansa'nın 100. yıl resmi töreniyle aynı zamana denk geliyor.

UFO Sendikası, Başbakan Friedrich Merz’in de katılması beklenen tören sırasında şirket genel merkezi önünde miting düzenleyeceğini açıkladı. Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit de üyelerine bu protestoya destek verme çağrısında bulundu.

Sendika çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda ısrarcı

UFO Sendikası yetkilileri, yaklaşık 19 bin kabin görevlisinin çalışma koşullarına ilişkin müzakerelerin sürdüğünü belirtti. Yetkililer, operasyonları kademeli olarak durdurulacak olan Cityline’ın 800 çalışanı için hazırlanan tazminat paketine ilişkin görüşmelerin ise sonuçsuz kaldığını aktardı.

Sendika, iki yıldır belirsizlik içinde yaşayan çalışanlar için uygulanabilir bir teklif sunulmadığı gerekçesiyle müzakerelerin başarısız olduğunu savundu.

UFO Başkanı Joachim Vazquez Bürger, "Yönetim, siyasilerle 100. yıl kutlaması yaparken, biz işverenlerin hangi koşullar altında operasyon yürüttüğünü ve kararların kimlerin sırtından alındığını net bir şekilde göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Lufthansa İnsan Kaynakları Direktörü Michael Niggemann ise grev kararını eleştirerek, sendikanın yolcu mağduriyetine kayıtsız kaldığını savundu. Mevcut çalışma koşullarının "mükemmel" olduğunu iddia eden Niggemann, grevlerin şirketin geleceğini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Şirket yönetimi, maliyetleri düşürüp verimliliği artırarak ana markayı karlı hale getirmeyi hedeflerken, sendikaların özellikle emeklilik maaşlarına işveren katkısının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda ısrarcı davranması dikkati çekiyor.

Son 10 yılın en uzun süren uyuşmazlığı

Lufthansa kabin ekibinin 10 Nisan'da başlattığı 1 günlük iş bırakma eylemi sürerken, şirketin son 10 yıldaki en uzun süreli iş uyuşmazlığı olarak kayıtlara geçti.

Emeklilik planları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle Lufthansa pilotları üçüncü kez greve giderken, Eurowings pilotları aynı sebeple ilk kez bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Haftanın ilk gününde pilotların da greve katılmasıyla Lufthansa ve Eurowings operasyonları durma noktasına gelirken, on binlerce yolcunun seyahat planı uçuş iptalleriyle sekteye uğradı.

Almanya’nın en büyük havacılık merkezlerinden Frankfurt Havalimanı'nda iptal edilen 570 iniş ve kalkışın büyük çoğunluğunu Lufthansa uçuşları oluşturdu. Sadece bu merkezde 50 binden fazla yolcu iptal ve yeniden rezervasyon süreçlerinden etkilendi.

Almanya’nın en büyük ikinci havalimanı olan Münih Havalimanı'nda ise iki günlük süre zarfında çoğunluğu Lufthansa’ya ait olmak üzere yaklaşık 720 uçuş iptal edildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC), grev kapsamında Lufthansa, Cityline ve Eurowings bünyesinde toplamda 700’den fazla uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

Bu arada, şubat ve martta da hem kabin personelinin hem de pilotların katıldığı grevler nedeniyle binlerce uçuş iptal edilmişti.