Euro
9.00
Dolar
7.47
BIST 100
1,528.64
Altın
1,715.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Lufthansa Grubu'ndan 2020'de 6,7 milyar avro zarar

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, tasarruf tedbirlerine rağmen geçen yıl net kaybının küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 6,7 milyar avroya yükseldiğini duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 04.03.2021
Lufthansa Grubu'ndan 2020'de 6,7 milyar avro zarar

Berlin

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grubun 2019'da 36,42 milyar avro olan gelirleri, geçen yıl yüzde 63 azalarak 13,6 milyar avroya geriledi.

2019'da 1,2 milyar avro kar açıklayan grubun net zararı geçen yıl 6,7 milyar avro oldu.

Grubun, 2019'da 2,03 milyar avro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş karı da geçen yıl 5,45 milyar avro zarara döndü.

Şirketin 2020 sonunda 10,6 milyar avroluk likiditeye sahip olduğu belirtiliyor.

Lufthansa'nın toplam yolcu sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 75 azaldı.

Bu yıl için daha düşük bir faaliyet zararı hedefleyen Lufthansa Grubu, aşıların yaygınlaşması ve kısıtlamaların hafifletilmesiyle bazı rotalarda talebin toparlanacağı öngörüsü taşıyor.

"2020, şirketin tarihindeki en zorlu yıl oldu"

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2020'nin müşterileri, çalışanları ve hissedarları için şirketin tarihindeki en zorlu yıl olduğunu belirterek, "Seyahat kısıtlamaları ve karantina uygulamaları, hava yolculuğu talebinde benzersiz bir düşüşe yol açtı. Uluslararası olarak tanınan dijital aşılama ve test sertifikaları, seyahat yasakları ve karantina yerine geçmeli." ifadelerini kullandı.

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, Haziran 2020'de 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

Şirket, Kovid-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek 22 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (04 Mart 2021)
'Koronavirüs savaşçıları' test sonucunu belirlemek için zamanla yarışıyor
Kanada Ulusal Aşı Danışma Komitesinden Kovid-19 aşılarının iki dozu arasındaki süreyi 4 aya çıkarma tavsiyesi
Yunanistan'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tedbirler sıkılaştırıldı
Mutant virüse karşı daha titiz davranılması uyarısı

Benzer haberler

Fransa'da devletten umudu kesen banliyö sakinleri, yardım kuruluşlarının kapısına akın ediyor

Fransa'da devletten umudu kesen banliyö sakinleri, yardım kuruluşlarının kapısına akın ediyor

Lufthansa Grubu'ndan 2020'de 6,7 milyar avro zarar

Sağlık Bakanı Koca: Pandemi sürecinin hayatımızın her alanında derin izler bırakması kaçınılmaz

Kanada Ulusal Aşı Danışma Komitesinden Kovid-19 aşılarının iki dozu arasındaki süreyi 4 aya çıkarma tavsiyesi

Kanada Ulusal Aşı Danışma Komitesinden Kovid-19 aşılarının iki dozu arasındaki süreyi 4 aya çıkarma tavsiyesi
Yunanistan'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tedbirler sıkılaştırıldı

Yunanistan'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tedbirler sıkılaştırıldı
Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin süresi 28 Mart'a kadar uzatıldı

Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin süresi 28 Mart'a kadar uzatıldı