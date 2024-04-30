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Ekonomi

Lufthansa Grubu 1. çeyrekte 734 milyon avro net zarar açıkladı

Grubun gelirleri ise ilk çeyrekte geçen yılki 7,02 milyar avrodan yüzde 5 artışla 7,39 milyar avroya yükseldi.

Bahattin Gönültaş  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Lufthansa Grubu 1. çeyrekte 734 milyon avro net zarar açıkladı

Berlin

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, yılın 1. çeyreğinde grevlerin etkisiyle 734 milyon avro net zarar açıkladı.

Lufthansa Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin geçen yılın 1. çeyreğinde düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) zararı 273 milyon avro iken bu yılın aynı döneminde 849 milyon avro oldu.

Lufthansa Grubu, çalışanları için daha yüksek ücretler kabul etmesinin ve grevler nedeniyle iptallerden kaynaklanan kesintilerin oluşturduğu maliyetlerle bu yılın ilk üç ayında 350 milyon avro harcama yapmak zorunda kaldı.

Böylece Alman şirketin ilk çeyrekte net zararı 734 milyon avroya, hisse başına zararı ise 0,61 avroya ulaştı. Lufthansa, geçen yılın ilk çeyreğinde 467 milyon avro net zarar açıklamış, bu dönemde hisse başına zarar ise 0,39 avro düzeyinde gerçekleşmişti.

Grubun gelirleri ise ilk çeyrekte geçen yılki 7,02 milyar avro düzeyinden yüzde 5 artışla 7,39 milyar avroya yükseldi.

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa, söz konusu dönemde 24 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. Geçen yılın aynı çeyreğinde 22 milyon yolcu taşınmıştı.

Lufthansa, ilk çeyrekteki grevlerin etkisinin ardından güçlü bir yaz sezonu beklerken, tasarruf yoluyla maliyetleri sabit tutmayı hedefliyor.

Lufthansa Grubu, bu yılki FAVÖK'ünün yine de bir önceki yılın altında kalacağını öngörüyor.

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