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Ekonomi

Lufthansa 2025'e kadar 2 binden fazla pilot almayı planlıyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, artan ihtiyaç nedeniyle 2 bin pilotu daha işe almayı planladığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Lufthansa 2025'e kadar 2 binden fazla pilot almayı planlıyor

Berlin

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, şirketin büyüyen uçak filosu için 2025 yılı sonuna kadar 2 binden fazla yeni pilota ihtiyaç olacağı belirtildi.

Genç yeteneklerin "kokpite" alınması kampanyasının başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Pilot-hayalinizdeki iş, sadece daha iyisi" sloganıyla başlatılan kampanyanın eğitim almış ve Lufthansa Grubuna geçmek isteyen pilotları da hedeflediği aktarıldı.

Bu kapsamda Lufthansa'nın uçuş okulu Avrupa Uçuş Akademisi tarafından 24 aylık eğitim gerçekleştirileceği, eğitimin sonunda şirkette pilot olarak kabul edilmenin garantisi olmadığı ancak mezunlara öncelik verileceği ifade edildi. Söz konusu eğitimin piyasada 110 bin dolara mal olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Kovid-19 döneminde Lufthansa, gönüllü emeklilik yoluyla birçok pilotla yollarını ayırmıştı. Gelecek yıllarda pek çok pilotun emekliye ayrılacak olması ise personel ihtiyacının artmasına neden oluyor.

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