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Ekonomi

LPG ithalatı ekimde yıllık bazda yüzde 5,29 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, ekimde geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,29 artarak 294 bin 208 ton oldu.

Gülşen Çağatay, Gökçe Topbaş  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
LPG ithalatı ekimde yıllık bazda yüzde 5,29 arttı

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Ekim 2024'e ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, ABD, Norveç, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) LPG ithalatı yapıldı.

LPG ithalatı, ekimde geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,29 artarak 294 bin 208 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 20,8 azalarak 37 bin 996 ton oldu.

İhracat, Lübnan, İsviçre, Almanya, KKTC, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, BAE ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 9 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 14,6 azalarak 74 bin 897 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde geçen senenin aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 342 bin 538 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda satışlarda yüzde 82,9 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,1 ile tüplü LPG ve yüzde 3 ile dökme LPG satışları izledi.

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