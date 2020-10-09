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Ekonomi

Londra Borsası, Borsa Italiana’nın satışında anlaştı

Londra Borsası (LSE) sahibi olduğu Borsa Italiana’nın satışı konusunda Euronext ile 4,3 milyar avro (5 milyar ABD doları) karşılığında anlaştığını duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 09.10.2020
Londra Borsası, Borsa Italiana’nın satışında anlaştı

Londra

Londra Borsası'ndan (LSE) yapılan açıklamada Borsa Italiana’nın 4,3 milyar avro (5 milyar ABD doları) karşılığında Amsterdam, Brüksel, Dublin, Lizbon, Oslo ve Paris borsalarını bünyesinde bulunduran Euronext’e satılması konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Londra Borsası’nın veri sağlayıcısı Refinitiv’i 27 milyar dolara devralmasına yönelik AB rekabet otoritesinden izin alabilmesi için Borsa Italiana’nın en azından bir kısmını satması gerekiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan LSE Group Başkanı David Schwimmer, “Borsa Italiana’nın satışının AB’nin rekabet konusundaki endişelerine dikkate değer şekilde cevap vereceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse ve İsviçre borsasının sahibi SIX de daha önce Borsa Italiana’yı satın almak için teklif vermişti.

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