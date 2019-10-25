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Ekonomi

Kuyumculardan 'altında 8 taksit'e destek

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, "Altında işçilik gerektiren ürünlere uygulanabilen taksit sayısının 4'ten 8'e çıkarılması sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak." dedi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 25.10.2019
Kuyumculardan 'altında 8 taksit'e destek

Ankara

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, AA muhabirine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresini 4 aydan 8 aya çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Düzenlemenin sektöre olumlu yansıyacağını belirten Çavuşculu, "Altında işçilik gerektiren ürünlere uygulanabilen taksit sayısının 4'ten 8'e çıkarılması sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak. Uygulama, tüketiciyi, atölyeyi ve perakende satış yapanı memnun edecek, ticaretimize canlılık getirecektir." diye konuştu.

Çavuşculu, işçilik gerektiren 8, 14, 18, 22 ayar yüzük, kolye, küpe, bilezik gibi ürünlerin düğün, nişan alışverişlerinde ve hediye almada sıklıkla tercih edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Taksit uygulaması yapılmadığı dönemde alışveriş çok zayıflamış, işlerimiz neredeyse durma noktasına gelmişti. İnsanlar 1-2 bileziği zor alıyordu. Tüketici alışveriş yapmayınca imalat sanayimiz çalışmıyor, perakendeciler de iş yapamıyordu. Taksitlendirmenin tekrar uygulamaya konulmasıyla sektörümüz nefes aldı. Altın fiyatları da yükseldi, 8 taksit uygulamasıyla daha rahat ticaret yapmış olacağız. Bizim isteğimiz 12 taksite çıkması yönünde."

Takı tasarım okullarıyla çeşit arttı

Kuyumculuk sektöründe işçilik gerektiren ürünlere ilişkin gelişmelere de değinen Çavuşculu, "Eskiden bir model yapılıyor, 10 sene onu satıyorduk. Takı tasarım teknik liseleri ve yüksek okullarının artması ve yeni teknolojik imkanlarla ürün çeşitliliğimiz çok arttı. Üretimdeki bazı arkadaşlarımız 3D yazıcılardan da faydalanmaya başladılar. Sürekli yeni model yapılıyor, her hafta yeni modeller çıkıyor." dedi.

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