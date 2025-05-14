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Ekonomi

Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 8 bin 560 turist geldi

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 560 turisti ağırladı.

İbrahim Uzun  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 8 bin 560 turist geldi Fotoğraf: İbrahim Uzun/AA

Aydın

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Birleşik Krallık bayraklı "Majestic Princess", Wallis ve Futuna Adaları bayraklı "L Austral" isimli kruvaziyerler demirledi.

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Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 8 bin 560 yolcu indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaparken bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

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