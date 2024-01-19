Dolar
30.19
Euro
32.87
Altın
2,030.55
ETH/USDT
2,490.00
BTC/USDT
41,455.00
BIST 100
7,941.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’da gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor. Vadi el-Cevz mahallesinden yayındayız. Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınıyor.
logo
Ekonomi

Kuru meyve ihracatından geçen yıl 1,6 milyar dolar elde edildi

Türkiye kuru meyve ve mamulleri sektörü, 2023'te 1 milyar 610 milyon 304 bin dolarlık ihracata imza attı.

Fırat Özdemir  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Kuru meyve ihracatından geçen yıl 1,6 milyar dolar elde edildi

Gaziantep

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, kuru meyve ve mamulleri sektörü geçen yıl 158 ülke ve serbest bölgeye 483 bin 217 ton ürün gönderdi.

Sektör, bu ihracat karşılığında 1 milyar 610 milyon 304 bin dolar gelir elde etti.

En fazla geliri 465 milyon 257 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzümden elde eden sektör, kuru kayısıdan 405 milyon 486 bin dolar, kuru incirden de 271 milyon 141 bin dolar kazanç sağladı.

En yüksek satış 221 milyon 70 bin dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı 150 milyon 463 bin dolarla İngiltere, 132 milyon 351 bin dolarla ABD takip etti.

Birlikler bazında en fazla ihracatı 959 milyon 699 bin dolarla Ege İhracatçı Birlikleri ve 299 milyon 955 bin dolarla GAİB üyesi firmalar yaptı.

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Türkiye'nin kuru meyve ve mamullerinin dünyanın birçok yerinde sofralarda yer aldığını belirtti.

Sektör ihracatının yükseldiğini dile getiren Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Sektörümüz, 2022'deki 1 milyar 568 milyon 539 bin dolarlık ihracatını, 2023'te 1 milyar 610 milyon 304 bin dolara ulaştırdı. Bu durum, ürünlerimize olan talebin arttığını gösteriyor. Biz de üreticiler olarak ihracatta, ürünlerimizin kalitesiyle lezzetini tanıtmak için çalışıyoruz. İnşallah ihracatımız da gelirimiz de daha da artacak. Ürünlerimize olan talep bizi mutlu ediyor. Bu talep, ürünlerimizdeki aroma ve lezzetten kaynaklanıyor. Ürünlerimizi en çok Avrupa'ya gönderiyoruz. Avrupa bizim en önemli pazarımız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zabıt katibi ve infaz koruma memuru adayı yetiştiren lise 1000'i aşkın mezun verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yükselen kabiliyetiyle sorun çözücü bir aktör
Yarıyıl tatili için otobüs biletleri tükendi, ek seferler düzenlendi
Ümraniye'de çöken binaların olduğu bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor
Anayasa Mahkemesi 2023'te yaklaşık 110 bin başvuruyu sonuçlandırdı

Benzer haberler

Kuru meyve ihracatından geçen yıl 1,6 milyar dolar elde edildi

Kuru meyve ihracatından geçen yıl 1,6 milyar dolar elde edildi

Çin ekonomisi 2023'te Kovid-19 sonrası toparlanmanın sıkıntılarını yaşadı

Türkiye'den Amerika'ya fındık ihracatının artırılması hedefleniyor

Türkiye'nin çekici ihracatı üç yıl üst üste rekor kırdı

Türkiye'nin çekici ihracatı üç yıl üst üste rekor kırdı
Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor

Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Türkiye'de geçen yıl üretilen araçların yarısından fazlası Bursa'da banttan indirildi

Türkiye'de geçen yıl üretilen araçların yarısından fazlası Bursa'da banttan indirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet