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Ekonomi

Küresel ticaretteki yavaşlama Avro Bölgesi'nde hissediliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Avro Bölgesi'nin küresel ticaretteki yavaşlamanın etkilerini hissetmeye başladığını duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 26.06.2019
Küresel ticaretteki yavaşlama Avro Bölgesi'nde hissediliyor

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s'dan (S&P) yapılan açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. 

Açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin küresel ticaretteki yavaşlamadan darbe aldığı belirtildi.

S&P ekonomistlerinin Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 1,1, gelecek yıl ise yüzde 1,3 seviyesinde büyüme kaydetmesini beklediği bildirilen açıklamada, büyümede dış talebe olan bağımlılıkları nedeniyle Almanya ve İtalya'nın gelecek dönemde daha düşük bir büyüme performansı sergilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

S&P Küresel Reytingler Ekonomisti Marion Amiot, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2017 yılından bu yana Avro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamanın tamamı zayıflayan ihracattan kaynaklanıyor. ABD ekonomisine kıyasla Avro Bölgesi ekonomisi ticarete daha açık. Çin, büyük resesyondan bu yana büyümede daha çok iç talebe dayanırken, Avro Bölgesi tam tersini yaparak ticaretini ağırlıklı olarak Avrupa dışına kaydırdı." ifadelerini kullandı.

Amiot, Avro Bölgesi ticaretinin küresel ekonomi ile giderek daha entegre olmasının, bölge ekonomisinin küresel ticaretteki yavaşlamaya karşı daha hassas hale gelmesine neden olduğunu vurgulayarak, "Henüz ABD ve Çin arasındaki daha yüksek gümrük tarifeleri değil ama Çin’deki ekonomik yavaşlama, küresel ticaret üzerinde ağırlığını hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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