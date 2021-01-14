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Ekonomi

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak teşvik paketine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın bugün açıklaması beklenen yeni mali teşvik paketinin detaylarına odaklandı.

Bekir Gürdamar   | 14.01.2021
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak teşvik paketine odaklandı

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişeleri piyasalar üzerinde baskıya neden olsa da teşvik paketlerine ilişkin beklentiler ve aşılama çalışmaları, borsalar için yakıt işlevi görmeye devam ediyor.

Kovid-19 salgınında dünya genelinde vaka sayısı 92 milyonu aşarken, ölüm sayısı 2 milyon sınırına dayandı. ABD ve İngiltere'de günlük ölüm sayılarının en yüksek seviyeye çıkması ise aşılama çalışmalarına karşın tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerini artırdı.

Salgının ekonomiye etkilerini sınırlandırmak için hayata geçirilen ya da üzerinde çalışılan teşvik paketleri konusunda bugün kritik bir dönemeç alınıyor. ABD Başkanlığı'na seçilen Biden'ın, göreve gelmesinin ardından hayata geçirme sözü verdiği destek paketine ilişkin detayları bugün paylaşması bekleniyor.

ABD'de iç politik gelişmeler ise gündemi meşgul etmeye devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi, dün akşam gerçekleştirilen oylamada Başkan Donald Trump'ın azline yönelik maddeyi kabul etti. Trump'ı "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" ile suçlayan azil maddesinin kabulünün ardından Senato'nun 19 Ocak'tan önce davayı görüşmek için toplanması bekleniyor.

Söz konusu gelişmeler ve dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,4 ile beklentilerin hafif üzerinde artması sonrası New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 yükseldi. Dolar endeksi ise bir önceki günkü kayıplarının neredeyse tamamını telafi ederek tekrar 90 seviyesinin üzerine çıktı.

Avrupa tarafında, İtalya'daki siyasi kriz tekrar gündemin odağına yerleşti. İtalya'da, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ile Italia Viva'nın (Iv) oluşturduğu koalisyon hükümetinde, Iv'li 2 bakan ve bir bakan yardımcısı hükümetten çekildiklerini açıkladı.

Kovid-19 salgını ve ekonomik etkileriyle zor günler geçiren İtalya'da, hükümette yaşanan krizin ardından konuyla ilgili gelişmeler ve İngiltere ile AB arasındaki görüşmeler takip edilecek.

İtalya'daki istifalar öncesinde kapanan borsalarda dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 geriledi.

Bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesine rağmen kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,33 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde, dün açıklanan sanayi üretim verilerinin beklentileri aşması ile borsa rekorlara devam etti. Dün yüzde 0,63 artışla günü 1.559,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 1.567,88 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Açıklanan verilere göre, Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artan sanayi üretimi endeksi, aylık olarak da yüzde 1,3 yükseldi.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve Biden'ın teşvik paketi açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.580 puanın direnç, 1.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı konut satışları

10.00 Türkiye, kasım ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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