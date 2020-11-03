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Ekonomi

Küresel piyasalar ABD başkanlık seçimi öncesi pozitif seyrediyor

Kürese piyasalar ABD'de bugün gerçekleştirilecek kritik başkanlık seçimi öncesi pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde enflasyon verileri takip edilecek.

Bekir Gürdamar   | 03.11.2020
Küresel piyasalar ABD başkanlık seçimi öncesi pozitif seyrediyor

İstanbul

ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle postayla oy kullananların sayısının fazlalığı ve posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar nedeniyle seçim sonuçlarının bu gece netleşmeyebileceği belirtiliyor.

ABD'de başkanlık seçimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, dün beklentilerden iyi gelen imalat sanayi verilerinin desteği ile küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla 3,9 puan artarak 59,3'e yükseldi ve beklentileri geride bıraktı. Kasım 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, ekimde 55,8 değerini alması yönündeydi.

Veri sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,60, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Almanya'da 58,2 ve Avro Bölgesi'nde 54,8'e yükselerek tahminleri aştı. Artan Kovid-19 vaka sayıları ve tekrar gündeme gelen sıkı tedbirlere karşın aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu haber akışının da desteğiyle pay piyasalarında alımların güçlendiği görüldü.

Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,97, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,39 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

ABD ve Avrupa pay piyasalarındaki pozitif seyir Asya borsaları ile yeni güne de taşındı. Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükseldi. Artan küresel risk iştahı ile altın ve petrol fiyatları ise bugün sakin bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün açıklanan imalat sanayi PMI ve ihracat rakamlarının, ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini göstermesi ile alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,91 artışla 1.133,59 puandan tamamladı. Dün günü 8,4387'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4270 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, hafta sonu yayımlanan anketlere göre, Demokrat Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın önünde bulunduğunu söyledi.

Bugün, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik konumda olduğunu, yükselişlerde ise 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,01 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

18.00 ABD, eylül ayı fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri

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