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Ekonomi

Küresel petrol arzı martta günlük 410 bin varil arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin martta önceki aya göre günlük 410 bin varil artışla 102 milyon 350 bin varile yükseldiğini bildirdi.

Firdevs Yüksel  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Küresel petrol arzı martta günlük 410 bin varil arttı

İstanbul

IEA'nın mart ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi martta önceki aya göre günlük 110 bin varil artarak 27 milyon 50 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 460 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük 32 milyon 510 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 300 bin varil artarak 69 milyon 840 bin varil oldu.

Böylece küresel petrol üretimi, martta önceki aya göre günlük 410 bin varil artarak 102 milyon 350 bin varile ulaştı.

Rapora göre, Kuzey Amerika'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle ocak ayında yaşanan üretim kesintilerinin ardından küresel petrol arzı mart ayında da yükselmeye devam etti.

Bu dönemde, ABD günlük yaklaşık 180 bin artışla küresel üretime 19 milyon 700 bin varil katkı sağladı.

Küresel petrol talebindeki artış hız kesecek

Kovid-19 salgını döneminin ardından talepte yaşanan güçlü artışın bu yıl geçen yıla göre hız kaybedeceği tahmin ediliyor.

Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasının da talep üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğinin öngörüldüğü rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük yaklaşık 1 milyon 210 bin varil artışla 103 milyon 170 bin varil seviyesinde olması bekleniyor.

Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük yaklaşık 1 milyon 140 bin varil artışla 104 milyon 310 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

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