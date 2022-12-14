Dolar
18.65
Euro
19.88
Altın
1,807.81
ETH/USDT
1,320.60
BTC/USDT
17,793.00
BIST 100
5,269.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan’da düzenlenen Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Küresel petrol arzı kasımda azaldı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin, kasımda bir önceki aya göre günlük 190 bin varil azalarak 101 milyon 730 bin varile gerilediğini bildirdi.

Firdevs Yüksel   | 14.12.2022
Küresel petrol arzı kasımda azaldı

İstanbul

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) kasım ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, OPEC'in ham petrol üretimi kasımda bir önceki aya göre günlük 770 bin varil azalarak 29 milyon 20 bin varile düştü.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 330 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 34 milyon 350 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde önceki aya göre günlük yaklaşık 630 bin varil artarak 67 milyon 380 bin varil oldu.

Böylece küresel petrol üretimi kasımda, 5 aylık yükseliş trendini kırarak, günlük 190 bin varil azalışla 101 milyon 730 bin varil seviyesinde kaldı. Üretimdeki düşüşte, Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Körfez ülkelerinin OPEC+ grubunun üretim hedefleri doğrultusunda arz kesintisine gitmesi etkili oldu.

Küresel petrol talebi

IEA, resesyon beklentisine ve Avrupa'daki enerji krizine rağmen talep verilerinin güçlü kaldığına işaret ederek küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü bu yıl için günlük 140 bin varil, gelecek yıl için 100 bin olacak şekilde yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artarak 99 milyon 930 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin gelecek yıl ise yaklaşık 1 milyon 700 bin varil daha artarak 101 milyon 640 bin varile ulaşması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'nin üzerini sis tabakası kapladı
Fahri trafik müfettişinin "delilsiz" kestiği cezayı hakim iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkmen doğal gazının batı pazarlarına nakline artık başlamalıyız
Bakan Bilgin: Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz

Benzer haberler

Küresel petrol arzı kasımda azaldı

Küresel petrol arzı kasımda azaldı

Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi, Şırnak'ta heyecan yarattı

Gabar'daki petrol keşfi Türkiye'nin enerjide bağımsızlık politikasını güçlendirecek

Rusya'dan Hindistan'a "büyük kapasiteli gemilerin kiralanması ve inşa edilmesi" teklifi

Rusya'dan Hindistan'a "büyük kapasiteli gemilerin kiralanması ve inşa edilmesi" teklifi
AB, gelecek kış 30 milyar metreküp gaz açığıyla karşılaşabilir

AB, gelecek kış 30 milyar metreküp gaz açığıyla karşılaşabilir
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet