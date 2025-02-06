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Ekonomi

Küresel LNG ihracatı 2024'te yüzde 1,6 arttı

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre, yüzde 1,6 artarak 411,5 milyon tona yükseldi.

Fuat Kabakcı  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Küresel LNG ihracatı 2024'te yüzde 1,6 arttı

Ankara

AA muhabirinin Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütünün (OAPEC) 2024 LNG piyasasına yönelik yayımladığı rapordan derlediği verilere göre, LNG piyasasında 2024'te son 5 yılın en düşük büyümesi kaydedildi.

LNG ihracatı 2024'te önceki yıla göre yüzde 1,6 artışla 411,5 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Küresel enerji piyasalarındaki sınırlı büyümede, beklenenden az sayıda ticari üretime yönelik yeni projenin faaliyete geçmesi, mevcut üretim kapasitesinin sınırlı kalması ve Batı'nın Rusya'nın Arctic 2 LNG tesisine uyguladığı yaptırımlar etkili oldu.

Ayrıca, geçen yıl devreye girmesi planlanan bazı yeni projelerdeki gecikmeler ve ertelemeler de söz konusu büyümeyi etkileyen faktörler arasında yer alırken, ihracatçı ülkelerde yaz aylarında görülen aşırı sıcak hava, yerel enerji talebinde önemli bir artışa neden olarak küresel arz üzerinde baskı oluşturdu.

ABD, LNG ihracatında liderliği korudu

Küresel LNG ihracatının yüzde 75'ini ABD, Avustralya, Katar, Rusya ve Malezya gerçekleştirdi.

İhracatçı ülkeler sıralamasında 2023'te ilk sırada yer alan ABD, 2024'te LNG ihracatını önceki yıla göre yüzde 1,6 artırarak 88,9 milyon ton ile zirvedeki yerini korudu. ABD'yi 79,6 milyon ton ile Avustralya, 79,2 milyon ton ile Katar takip etti.

Öte yandan, Rusya da 2024'te LNG ihracatını artıran ülkeler arasında yer aldı. Rusya'nın ihracatı yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 33,3 milyon tona yükseldi. Malezya'nın LNG ihracatı da önceki yıla göre yüzde 3,7 artarak 27,8 milyon tona ulaştı.

Avustralya, Katar, Kamerun, Mozambik, Endonezya, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri de ihracatını artıran ülkeler arasında yer aldı.

LNG talebi Avrupa'da düştü, Asya'da arttı

Küresel LNG ithalatı ise geçen yıl 2023'e göre yüzde 1,6 artarak 412,8 milyon tona yükseldi. LNG talebi Avrupa piyasalarında düşerken, Asya piyasalarında yükseldi. Asya'nın talep artışında sıcak hava koşulları ve Çin ile Hindistan'daki endüstriyel faaliyetlerin artması etkili oldu.

Asya ülkelerinin toplam LNG ithalatı, aynı dönemde yüzde 8,4 artarak 284,4 milyon tona ulaştı. Dünyanın en büyük LNG piyasası olan Çin'in LNG tedariki yüzde 6,5 artışla 76,5 milyon ton, Japonya'nın ithalatı yüzde 0,6 düşüşle 65,7 milyon ton, Güney Kore'nin ithalatı ise yüzde 5,4 artışla 47,7 milyon ton olarak hesaplandı.

Ancak, Türkiye ve İngiltere dahil AB'nin geçen yılki LNG ithalatında Ukrayna-Rusya savaşının başladığı 2022'den bu yana ilk kez düşüş görüldü. Avrupa'nın LNG ithalatı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 18,1 azalarak 100,9 milyon tona geriledi.

Söz konusu gerilemede, Birliğin gaz depolarının doluluğu, Norveç, Cezayir ve Rusya'dan boru hatlarıyla yaptığı ithalat etkili oldu.

Avrupa'nın LNG ithalat portföyünün yüzde 43'ünü ABD LNG'si oluşturdu. Bu ülkeyi yüzde 17 payla Rusya, yüzde 12 ile Katar, yüzde 8 ile Cezayir, yüzde 5'er payla Nijerya ve Norveç takip etti. Kalan yüzde 10'luk LNG tedariki ise diğer ülkelerden yapıldı.

Kuzey ve Güney Amerika'nın LNG ithalatı ise yüzde 19,9 artışla 16,3 milyon tona, Orta Doğu'nun ithalatı da yüzde 59 büyümeyle 11,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

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