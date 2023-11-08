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Ekonomi

Küresel hava kargo talebi eylülde yükseldi

Küresel hava kargo talebi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Küresel hava kargo talebi eylülde yükseldi

New York

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), eylül ayına ilişkin küresel toplam kargo talebi istatistiklerini içeren piyasa analizini açıkladı.

Buna göre, eylülde ılımlı büyümesini sürdüren kargo ton-kilometre cinsinden ölçülen küresel talep, aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 1,9 arttı ancak sektördeki talep, Kovid-19 salgını öncesi seviyenin yüzde 1,3 altında kaldı.

Eylülde talepteki büyümeye karşın kargo trafiği aylık bazda yüzde 0,6 düştü.

Hızla artmaya devam eden kargo kapasitesi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 yükseldi. Böylelikle kargo kapasitesinde üst üste üçüncü ayda çift haneli artış görüldü.

Söz konusu artışta, özellikle Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki hava yollarının uluslararası kargo kapasitesindeki yükselme etkili oldu.

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