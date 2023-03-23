Dolar
19.04
Euro
20.75
Altın
1,978.41
ETH/USDT
1,747.80
BTC/USDT
27,389.00
BIST 100
5,006.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Futbolcusu Alexandru Maxim, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
logo
Ekonomi

Küresel ham çelik üretimi şubatta yüzde 1 düştü

Küresel ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 142,4 milyon ton oldu.

Bahattin Gönültaş  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Küresel ham çelik üretimi şubatta yüzde 1 düştü

Berlin

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), şubat ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, bu yılın şubat ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 gerileyerek 142,4 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin, yüzde 5,6 artarak 80,1 milyon tona yükseldiği tahmin edildi.

Japonya'nın üretimi yüzde 5,3 azalarak 6,9 milyon tona, Almanya'nın üretimi yüzde 6,9 azalışla 3 milyon tona, ABD'nin üretimi de yüzde 5,3 düşüşle 6 milyon tona indi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9 azalarak 2,1 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde çelik üretiminin Rusya'da yüzde 8,6 azalarak 5,6 milyon tona gerilediği, İran'da ise yüzde 14,6 artarak 2,4 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'da zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Şanlıurfa'da selden zarar gören evlerin duvarları boyanmaya başlandı
Rauf Bey Gemisi afetzedeler için İskenderun'a hareket etti
Karadenizli balıkçıların tezgahları ramazanın ilk gününde şenlendi

Benzer haberler

Küresel ham çelik üretimi şubatta yüzde 1 düştü

Küresel ham çelik üretimi şubatta yüzde 1 düştü

Trafiğe şubatta 109 bin 19 aracın kaydı yapıldı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,42, yıllık yüzde 48,13 arttı

Elektrik-elektronik sektöründen şubatta 1,3 milyar dolarlık ihracat

Elektrik-elektronik sektöründen şubatta 1,3 milyar dolarlık ihracat
Türkiye'de şubatta 80 bin 31 konut satıldı

Türkiye'de şubatta 80 bin 31 konut satıldı
OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet