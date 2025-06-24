Dolar
39.63
Euro
46.02
Altın
3,315.32
ETH/USDT
2,412.90
BTC/USDT
105,168.00
BIST 100
9,441.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da Türkiye Kamu-Sen 33. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Küresel ham çelik üretimi mayısta Çin’deki düşüşle yüzde 3,8 geriledi

Küresel ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre Çin'in üretimindeki sert düşüşün etkisiyle yüzde 3,8 azalarak 158,8 milyon ton oldu.

Bahattin Gönültaş  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Küresel ham çelik üretimi mayısta Çin’deki düşüşle yüzde 3,8 geriledi

Berlin

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mayıs ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, yılın beşinci ayında 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 gerileyerek 158,8 milyon tona indi.

Mayısta dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin yüzde 6,9 azalışla 86,6 milyon tona gerilemesi dikkati çekti.

Japonya'nın üretimi de yüzde 4,7 düşerek 6,8 milyon tona geriledi.

Ham çelik üretiminin mayıs ayında ABD’de yüzde 1,7 artarak 7 milyon tona ve Brezilya da ise yüzde 5 artışla 2,7 milyon tona yükseldiği hesaplandı.

Mayısta ham çelik üretiminin Almanya’da yüzde 6,4 azalarak 3 milyon tona, Rusya'da da yüzde 6,9 düşerek 5,8 milyon tona gerilediği tahmin edildi.

Söz konusu dönemde, Hindistan'ın üretimi yüzde 9,7 artarak 13,5 milyon tona ve İran'ın üretimi ise yüzde 4,5 artışla 3,4 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 3,1 milyon tona indi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Binalarda enerji performansı yönetmeliği güncellendi
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten dava
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, İsrail ile İran arasındaki ateşkese ilişkin açıklama
Sakarya'da orman işletme deposunda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Küresel ham çelik üretimi mayısta Çin’deki düşüşle yüzde 3,8 geriledi

Küresel ham çelik üretimi mayısta Çin’deki düşüşle yüzde 3,8 geriledi

Çin'den, AB'nin, Çinli şirketlerin tıbbi cihaz ihalelerine girmesini kısıtlamasına tepki

Çin'den İsrail ve İran'a, siyasi çözüm yoluna en kısa sürede dönme çağrısı

Rus bankası VTB'nin Başkanı Kostin: "Doların tekel dönemi yavaş yavaş sona erecek"

Rus bankası VTB'nin Başkanı Kostin: "Doların tekel dönemi yavaş yavaş sona erecek"
Çin Dışişleri Bakanı Vang: ABD, ciddi sonuçları olabilecek yanlış bir emsal oluşturuyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang: ABD, ciddi sonuçları olabilecek yanlış bir emsal oluşturuyor
Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi ilk 5 ayda yüzde 18,8 arttı

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi ilk 5 ayda yüzde 18,8 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet