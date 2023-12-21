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Ekonomi

Küresel ham çelik üretimi kasımda yüzde 3,3 arttı

Küresel ham çelik üretimi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 artış kaydetti.

Gökhan Kurtaran  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Küresel ham çelik üretimi kasımda yüzde 3,3 arttı

Londra

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), kasım ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 artarak toplam 145,5 milyon tona ulaştı.

Kasımda ham çelik üretimi Afrika’da yüzde 3,1, Asya ve Avusturalya’da yüzde 2,2, Avrupa Birliği’nde (AB) ise yüzde 3,2 artış kaydetti.

Ham çelik üretimi kasımda geçen yılın aynı ayına göre, Çin'de yüzde 0,4 artışla 76,1 milyon tona, Hindistan'da yüzde 11,4 artışla 11,7 milyon tona, ABD'de yüzde 6,1 artışla 6,6 milyona yükseldi.

Aynı ayda Rusya'nın üretiminin de yıllık bazda yüzde 12,5 artışla toplam 6,4 milyon ton seviyesine ulaştığı tahmin edildi.

Brezilya'nın ham çelik üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 2,7 milyon tona yükselirken, aynı dönemde, Almanya'nın üretimi yüzde 2,4 azalarak 2,7 milyon ton seviyesine, Japonya'nın üretimi de yüzde 0.9 düşüşle 7,1 seviyesine geriledi.

Türkiye’nin ham çelik üretimi de kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,2 artarak 3 milyon ton seviyesine ulaştı.

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