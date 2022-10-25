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Ekonomi

Küresel ham çelik üretimi eylülde yüzde 3,7 arttı

Küresel ham çelik üretimi, eylülde Çin'deki üretimin yüzde 17'den fazla artmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 yükselerek 151,7 milyon tona ulaştı.

Bahattin Gönültaş   | 25.10.2022
Küresel ham çelik üretimi eylülde yüzde 3,7 arttı

Berlin

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), eylül ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, eylülde 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 151,7 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 17,6 artarak 87 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 12,3 düşerek 7,1 milyon tona geriledi.

Yine aynı dönemde Avrupa Birliği’nin üretiminin yüzde 16,7 düşerek 10,7 milyona tona, ABD’nin üretiminin yüzde 7,5 gerileyerek 6,6 milyona inmesi dikkati çekti.

Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 gerileyerek 2,7 milyon tona indi.

Almanya’nın üretimi de yüzde 15,4 azalarak 2,8 milyon tona geriledi.

Brezilya'nın üretimi yüzde 11,7 gerileyerek 2,7 milyon tona düşerken, Rusya’da üretim yüzde 6,8 azalarak 5,7 milyon olarak tespit edildi.

Bu yılın ocak-eylül döneminde küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 düşerek 780,8 tona geriledi.

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